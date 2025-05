Od maja 2025 roku w Polsce ruszył nowy program profilaktyczny pod nazwą „Moje Zdrowie – bilans zdrowia osoby dorosłej”. To kompleksowa inicjatywa zdrowotna skierowana do osób powyżej 20. roku życia, mająca na celu promowanie regularnych badań i zdrowego stylu życia. Program zastępuje pilotaż „Profilaktyka 40+” i wprowadza szereg nowości, takich jak indywidualny plan zdrowotny oraz spotkanie z medykiem podsumowujące wyniki badań.

Co to jest „Moje Zdrowie”?

„Moje Zdrowie - bilans zdrowia osoby dorosłej” - to kompleksowy program profilaktyczny, który ma zachęcić Polaków do dbania o swoje zdrowie i regularne wykonywanie badań profilaktycznych. Nowy program umożliwi wczesne wykrycie problemów zdrowotnych i ryzyka chorób kardiologicznych, metabolicznych czy nowotworów i pozwoli szybko na nie zareagować.

- Od dziesięcioleci jesteśmy przyzwyczajeni do okresowych profilaktycznych badań dzieci i młodzieży. W ten sposób rodzice dbają o to, czy ich dziecko rozwija się prawidłowo, czy nie pojawiły się wady rozwojowe lub choroby. Bardzo często jednak dorośli zapominają, aby taką samą troską otoczyć samych siebie. Dlatego dzisiaj wprowadzamy taki bilans zdrowia również dla osoby dorosłej. Ma on w nas wyrobić dobry nawyk regularnych badań i dbania o swoją kondycję zdrowotną – podkreśla Minister Zdrowia Izabela Leszczyna.

Program "Moje Zdrowie” – bilans zdrowia osoby dorosłej zastępuje pilotaż „Profilaktyka 40+”, który pierwotnie był świadczeniem jednorazowym. Sam pilotaż został przedłużony jednak o kolejne 2 lata.

Nowy program jest dostępny dla szerszej grupy osób oraz, co istotne, obejmuje kompleksowy wywiad zdrowotny i spotkanie podsumowujące z medykiem, czego nie uwzględniał pilotaż „Profilaktyka 40+”. Program będzie realizowany we wszystkich placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Dla kogo jest program „Moje Zdrowie”? Sprawdź, jak się zapisać

Z programu „Moje Zdrowie” mogą skorzystać:

osoby w wieku 20–49 lat – raz na 5 lat ,

, osoby powyżej 49. roku życia – raz na 3 lata.

Pacjenci, którzy wypełnili ankietę w ramach programu „Profilaktyka 40+” do końca kwietnia, mogą z nich skorzystać do końca maja 2025 r. Jednocześnie z programu „Moje Zdrowie” będą mogli skorzystać po upływie 12 miesięcy.

Podstawą do wykonania badań jest ankieta, którą można wypełnić samodzielnie przez internetowe konto pacjenta albo w placówce POZ z pomocą personelu. Dla osób w wieku powyżej 60 lat będą trzy dodatkowe pytania w kierunku diagnostyki chorób otępiennych.

Wypełnione ankiety trafią do wskazanego przez pacjenta POZ, który wystawi skierowanie na badania. Placówka ma 30 dni na skontaktowanie się z pacjentem. Zestaw badań diagnostycznych będzie zależał od odpowiedzi udzielonych w ankiecie.

Jakie badania obejmuje program „Moje Zdrowie”?

Zakres podstawowy badań diagnostycznych (dla każdego objętego bilansem):

morfologia krwi,

glukoza,

kreatynina (z eGFR),

lipidogram (cholesterol całkowity, LDL, HDL, triglicerydy),

TSH (hormon tyreotropowy),

badanie ogólne moczu.

Zakres rozszerzony badań diagnostycznych (warunkowo, w zależności od wieku i wyniku ankiety):

ALAT - aminotransferaza alaninowa,

ASPAT - aminotransferaza asparaginianowa,

GGTP - gammaglutamylotranspeptydaza,

PSA całkowity u mężczyzn,

anty-HCV,

lipoproteina A (wykonywana w ramach programu raz w życiu).

Po wykonanych badaniach pacjent spotka się z lekarzem lub pielęgniarką i omówi wyniki. Na podstawie wyników badań personel medyczny przygotuje indywidualny plan zdrowotny dla każdego pacjenta.