Związkowcy przeciwko ustawie w sprawie składki zdrowotnej

W Pałacu Prezydenckim odbyły się w poniedziałek konsultacje z Radą Dialogu Społecznego (RDS) w sprawie ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw trafiła do podpisu prezydenta.

Związki zawodowe domagają się zablokowania ustawy w sprawie składki zdrowotnej. Część przedsiębiorców ma odmienne zdanie – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas spotkania ze stroną społeczną. Według szefa NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy przepisy są niesprawiedliwe.

Brak konsultacji z Radą Dialogu Społecznego

Andrzej Duda zaznaczył, że nowela w sprawie składki zdrowotnej nie była skonsultowana z Radą Dialogu Społecznego, co – jak ocenił – jest sytuacją nie do przyjęcia.

„Chciałem usłyszeć państwa zdanie (...), prosząc o spotkanie Rady Dialogu Społecznego po to, żebyśmy o tej kwestii porozmawiali przed podjęciem decyzji co do dalszego losu ustawy” – powiedział prezydent. Stwierdził, „sytuacja jest specyficzna”, gdyż związki zawodowe domagają się zablokowania tej ustawy. Dodał, że krytyczne głosy padają ze strony OPZZ i NSZZ „Solidarność”.

Na brak konsultacji ustawy zwrócił też uwagę przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Piotr Duda. „Nie sądziliśmy i nie sądziłem osobiście, że kolejna fundamentalna sprawa, jaką jest składka zdrowotna, nie zostanie skonsultowana z Radą Dialogu Społecznego” – stwierdził.

Pracownicy nie będą dłużej utrzymywać systemu

Piotr Duda ocenił też, że ustawa jest niesprawiedliwa społecznie. Jego zdaniem „Czas wykorzystywania pracowników na etatach skończył się. (...) Pracownicy na etacie nie będą utrzymywać całego systemu zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego”.

Według przewodniczącego Solidarności „Nikt w przestrzeni publicznej nie mówi, że ta ustawa jest niesprawiedliwa społecznie, bo składkę w pełnej wysokości 9 proc. od pełnego świadczenia muszą też płacić emeryci, ale niektórzy mogą płacić składkę ryczałtową 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia”.

Miliardowe ubytki ze składki pokryje budżet państwa

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw obniża od 2026 r. składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Regulacja wiąże się z ubytkiem wpływów ze składki do NFZ w kwocie ok. 4,6 mld zł, co rząd deklaruje pokryć z budżetu państwa.

Nowela zakłada wprowadzenie dwuelementowej podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – do pewnego poziomu byłaby ona ryczałtowa, a od nadwyżki dochodów – procentowa. Zmiany dotyczą ok. 2,5 mln prowadzących działalność gospodarczą.