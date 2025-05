Informacja o śmierci DJ Hazela, czyli Michała Orzechowskiego, pojawiła się w środę po południu. Ciało mężczyzny znaleziono w samochodzie zaparkowanym nad jeziorem w miejscowości Skępe.

DJ Hazel nie żyje. Miał 44 lata

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci DJ Hazela. Sprawę bada policja oraz prokuratura. DJ Hazel miał być jedną z gwiazd juwenaliów Akademii Piotrowskiej, które zaplanowano na 15 i 16 maja. Miał 44 lata.

Śmierć DJ Hazela. Tak pożegnała go Magdalena Narożna

W sieci pożegnała go Magdalena Narożna. Piosenkarka znała Michała Orzechowskiego i się z nim przyjaźniła. Do swojego wpisu gwiazda muzyki disco polo dołączyła wspólne zdjęcie.

Michał… przyjacielu. Nie jestem w stanie w to uwierzyć. Nie jestem w stanie nic napisać! Bo łzy rozpaczy na to nie pozwalają! Takiego cię chcę pamiętać! Do zobaczenia po drugiej stronie... - napisała Magdalena Narożna. Dodała też skrót "RIP", czyli "Spoczywaj w pokoju". Na Facebooku DJ Hazel został pożegnany m.in. przez Marcina Pawłowskiego, lidera grupy Pawbeats Orkiestra.