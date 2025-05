Michał "Joka" Marten miał 48 lat. Informację o jego śmierci potwierdził jego młodszy brat - Abradab. Obydwaj tworzyli zespół o nazwie Kaliber 44.

Michał "Joka" Marten nie żyje. O jego śmierci poinformował brat

Z największym bólem zawiadamiam Was o śmierci Michała. Nie ma go już z nami, ale wierzę, że na zawsze pozostanie w naszych sercach. Na chwilę obecną data pogrzebu nie jest jeszcze ustalona. Bardzo proszę o uszanowanie żałoby. abradAb - czytamy na oficjalnym profilu zespołu Kaliber 44.

W sieci pożegnali go fani oraz gwiazdy polskiej sceny hip-hopowej. Bracie byłeś i na zawsze będziesz legendą. Na zawsze w moim sercu i pamięci. Spoczywaj w pokoju Mistrzu - napisał O.S.T.R. Bardzo smutne wieści… Spoczywaj w pokoju, Joka - napisał skład Wzgórze Ya-Pa-3.

To jest żart? To nieprawda.. Co nie?; Że co?? Co się stało? Jak to??; Az nie chcę się w to wierzyć, wyrazy współczucia; Spoczywaj w pokoju bracie, legendo! Twoje rymy, flow i magnetyzm muzyczny pozostaną z nami, fanami, na zawsze - pisali fani.

Nie żyje Michał "Joka" Marten. Kim był?

Joka, a właściwie Michał Marten, przyszedł na świat 12 maja 1977 roku. Był członkiem grupy Kaliber 44, która uznawana jest za pionierów polskiego rapu. Zespół zaczynał występować na scenie w latach 90. XX wieku.

W skład formacji wchodzili:

Joka

jego brat Marcin (znany jako AbradAb)

Piotr Łuszcz "Magik", który później założył Paktofonikę.

Joka wraz z Kalibrem 44 nagrał cztery albumy studyjne. Debiutancka płyta "Księga Tajemnicza Prolog" z 1996 roku sprawiła, że grupa zdobyła ogromną popularność. W 2000 r. Joka i Kaliber 44 otrzymali Fryderyka w kategorii "Album roku - rap/hip-hop". Joka po tym sukcesie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Gdy wrócił występował ze swoim bratem. Na swoim koncie miał także współpracę z Miuoshem, L.U.C.- iem, Fokusem, Jimkiem i Pokahontazem. Miał 48 lat.