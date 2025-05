Nowy sondaż przeprowadzono 7 maja, a więc po wybuchu afery mieszkaniowej związanej z Karolem Nawrockiego. Przez kilka dni media ujawniały nowe informacje na temat relacji prezesa IPN z Jerzym Ż. Kandydat PiS miał się opiekować 80-latkiem w zamian za lokal. Opiekunka mężczyzny zdradziła, że wbrew zapewnieniom prezesa IPN, ten nie opłacał rachunków seniora i nie odwiedzał go.

Nowy sondaż prezydencki. Trzaskowski z wielką przewagą

W najnowszym sondażu United Surveys przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski liderem wyścigu pozostaje Rafał Trzaskowski, na którego zagłosowałoby 33,2 proc. respondentów. To oznacza wzrost poparcia o 1,6 punktu procentowego względem poprzedniego badania.

Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki, kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, z wynikiem 23,2 proc. Jego notowania spadły o 1,5 punktu procentowego.

Trzecią pozycję zajmuje Sławomir Mentzen z poparciem na poziomie 13,6 proc. Tuż za podium plasuje się Szymon Hołownia, którego wskazało 7,5 proc. ankietowanych. Na kolejnym miejscu znalazła się Magdalena Biejat, którą popiera 6,1 proc. badanych.

Nowy sondaż prezydencki. Nokaut w drugiej turze wyborów?

Pracownia United Surveys zapytała także o potencjalne starcie w drugiej turze wyborów prezydenckich między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim.

Wyniki wskazują na wyraźną przewagę prezydenta Warszawy, który może liczyć na 54,8 proc. głosów. To wzrost o 4,4 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego badania. Karol Nawrocki uzyskałby w takim scenariuszu 37,1 proc. poparcia, co oznacza spadek o 0,4 punktu procentowego.

Wybory prezydenckie 2025. Ilu Polaków pójdzie do urn?

Sondaż United Surveys sprawdził również deklarowaną frekwencję w nadchodzących wyborach prezydenckich. Z danych wynika, że ponad połowa respondentów zamierza wziąć udział w głosowaniu. Udział zadeklarowało łącznie 53,5 proc. badanych – w tym 47,4 proc. odpowiedziało, że "zdecydowanie" pójdzie do urn, a 6,1 proc. – że "raczej" weźmie udział w wyborach. Brak chęci uczestnictwa w głosowaniu wyraziło 43,8 proc.ankietowanych. Wśród nich 22,0 proc. odpowiedziało "raczej nie", a 21,8 proc. – "zdecydowanie nie".