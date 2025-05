Deszcz ze śniegiem i niskie temperatury to dopiero początek. Prognoza pogody na sobotę, 10 maja 2025

W sobotę, 10 maja, pogoda w Polsce będzie kształtowana przez płytki ośrodek niżowy przemieszczający się znad Skandynawii. Spowoduje to wzrost zachmurzenia i wystąpienie słabych opadów deszczu w większej części kraju. Przejaśnienia pojawią się, stając się wyraźniejsze po południu, szczególnie na północy i w centrum.

Prognoza pogody na 10 maja 2025 roku. Czy i gdzie będzie padało?

Deszcz będzie początkowo ciągły, a następnie przelotny, choć na południowym wschodzie może być chwilowo umiarkowany, z sumą opadów sięgającą około 10 mm. W wyższych partiach Sudetów i Beskidów deszcz może przechodzić w deszcz ze śniegiem, a w Tatrach prognozowane są opady śniegu. Na północnym wschodzie po południu możliwe są lokalne burze.

Prognoza pogody. Jaka temperatura 10 maja 2025 roku?

Jeśli chodzi o temperaturę, w ciągu dnia termometry wskażą zaledwie od około 8 stopni Celsjusza do maksymalnie 17 stopni Celsjusza w zależności od regionu, przy czym odczuwalna temperatura będzie niższa z powodu wiatru i opadów. W nocy spodziewane są dalsze spadki temperatur, miejscami nawet do kilku stopni Celsjusza. Temperatury wyniosą od 9 stopni Celsjusza do 15 stopni Celsjusza, na zachodzie kraju do 17 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich i nad morzem, gdzie termometry pokażą od 7 stopni Celsjusza do 9 stopni Celsjusza.

Czy będzie wiało 10 maja 2025 roku? Prognoza pogody

Wiatr będzie umiarkowany, okresowo porywisty, szczególnie na wybrzeżu, wiejący z kierunku zachodniego i skręcający na północno-wschodni. W górach porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h, powodując w Tatrach zawieje śnieżne.