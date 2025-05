Krzysztof Rutkowski junior rok temu poszedł do pierwszej komunii świętej. Zdjęcia z tego podniosłego wydarzenia obiegła media. Przy okazji jego rodzice, czyli Maja i Krzysztof Rutkowscy odnowili przysięgę małżeńską. Chłopiec dostał dosyć oryginalne prezenty. Jednym z nich było auto sportowe. Co to za model i ile kosztuje? Czym jeszcze obdarowano Krzysztofa juniora?