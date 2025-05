Eurowizja 2025. Kiedy i o której godzinie występ Justyny Steczkowskiej w półfinale?

Justyna Steczkowska pojawi się na scenie Eurowizji już 13 maja 2025 roku. Start pierwszego półfinału Eurowizji 2025 zaplanowano na godzinę 21:00 czasu polskiego. Justyna Steczkowska wystąpi jako druga w kolejności, zaraz po Islandii. Oznacza to, że jej występu można spodziewać się około godziny 21:10.

Reklama

Justyna Steczkowska wraca na Eurowizję po 30 latach przerwy. Po raz pierwszy reprezentowała Polskę w 1995 roku z utworem "Sama". Mimo oryginalnego wykonania i unikalnego brzmienia, występ Steczkowskiej nie zdobył uznania europejskiego jury. Polska otrzymała zaledwie 15 punktów, z czego najwyższą notę — 6 punktów — przyznało nam jury z Islandii. Ostatecznie Justyna Steczkowska uplasowała się na 18. miejscu.

Szanse Justyny Steczkowskiej na Eurowizji 2025. Czy Polska awansuje do finału?

Reklama

Wielu ekspertów muzycznych i komentatorów Eurowizji twierdzi, że Justyna Steczkowska ma bardzo duże szanse na awans do wielkiego finału. Dziennikarze obecni na próbach generalnych w Bazylei chwalili występ Steczkowskiej, określając go jako "fantastyczny".

W aplikacji My Eurovision Scoreboard, gdzie fani i eksperci oceniają uczestników, Polska zajmuje obecnie 9. miejsce w ogólnym rankingu. Choć to dobry wynik, zakłady bukmacherskie są mniej optymistyczne, jednak sytuacja może się zmienić po półfinałach.

Ile zarobi Justyna Steczkowska za Eurowizję 2025? Wielu może się zdziwić

Choć wygrana w Eurowizji nie wiąże się z bezpośrednią nagrodą finansową, artyści nie występują na scenie za darmo. Przed wylotem na festiwal Justyna Steczkowska ujawniła, ile zarobi za udział w konkursie.

— To znaczy, wygrana nie jest wynagradzana, ale dostaje się honorarium z Telewizji Polskiej. Takie, na jakie Telewizja Polska może sobie pozwolić. Żeby to nie było za bardzo przegięte, ale każdy artysta występujący na scenie ma jakieś honorarium. Tak samo ludzie pracujący tam, makijażyści, cały beauty team. Wszyscy są tam dwa tygodnie, więc nikt nie może sobie pozwolić na to, żeby nie zarabiać w tamtym czasie. Wszyscy mają swoje rachunki do opłacenia — podkreśliła Steczkowska w rozmowie z reporterem Pomponika.

Gdzie oglądać Eurowizję 2025? Transmisja w TV i online na żywo

Eurowizja 2025 odbędzie się w Bazylei w Szwajcarii. W Polsce transmisję na żywo z tego wydarzenia będzie można śledzić w Telewizji Polskiej: