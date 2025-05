Sonia Szklanowska nie żyje. Influencerka była uczestniczką programu "Hotel Paradise". Nagrała również czołówkę do 3. sezonu programu. Musiała mierzyć się z hejtem i negatywnymi komentarzami na swój temat. To odbiło się na jej zdrowiu psychicznym.

Sonia Szklanowska nie żyje. Wyniki sekcji zwłok

Jak donosi "Fakt" do śmierci uczestniczki programu "Hotel Paradise" doszło w jej rodzinnym domu. We wtorek odbyły się oględziny zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej. W rozmowie z Plejadą prokurator Janusz Borucki z Prokuratury Rejonowej w Świeciu poinformował, że sekcja Soni Szklanowskiej zakończyła się we wczesnych godzinach porannych. Wykluczono udział osób trzecich.

Nie żyje uczestniczka "Hotelu Paradise". Podano oficjalną przyczynę śmierci

Jak poinformował prokurator Borucki przyczyną śmierci było uduszenie. Nie ma jednak śladów wskazujących na udział osób trzecich. Pogrzeb Soni Szklanowskiej odbył się 24 maja 2025 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Marcina Biskupa w Świekatowie.

Kobieta zostanie pochowana na cmentarzu parafialnym. Zgodnie z ostatnią wolą śp. Soni prosimy o jasny strój oraz białą różę - napisała jej przyjaciółka Kinga Kijańczuk.

Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy, odczuwasz lęk i smutek, masz myśli samobójcze - nie czekaj, zadzwoń pod jeden z numerów pomocowych dostępnych bezpłatnie i czynnych całą dobę, siedem dni w tygodniu: 800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym 800 12 12 12 - Wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów 116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 112 — W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia