Michał "Joka" Marten zmarł 2 maja br. O jego śmierci poinformował w sieci jego brat oraz współzałożyciel zespołu Kaliber 44, AbradAb. Joka zmarła kilka dni przed swoimi 48. urodzinami.

Michał "Joka" Marten nie żyje. Pochowano go w Katowicach

Pogrzeb odbył się 10 maja na cmentarzu parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach. Joka został pochowany na tym samym cmentarzu, co Piotr "Magik" Łuszcz, który tworzył skład Paktofonika.

Śmierć Joki była szokiem dla fanów Kaliber 44. Raper debiutował właśnie z tym zespołem w 1996 roku albumem "Księga Tajemnicza. Prolog". Udało im się zdobyć ogromną popularność i do dziś uchodzą za legendę na polskiej scenie hip-hopowej.

Poruszający wpis brata Joki. "Michał życzeń już nie usłyszy urodzinowych"

Jego brat, czyli Marcin Marten znany jako AbradAb zamieścił w sieci poruszające nagranie. Zdecydował się opublikować je w dniu urodzin Joki. Dzisiaj mamy 12 maja. Moja brat skończyłby 48 lat. Ale gdzie jest Joka? Znikł. Znikł wyjątkowo skutecznie tym razem. Dwa dni temu odprowadziliśmy jego prochy, złożyliśmy je na cmentarzu w Bogucicach. Tam gdzie już leży ciało Magika. Chciałem wam serdecznie podziękować za tak liczną obecność - mówi na nagraniu AbradAb.

Michał życzeń już nie usłyszy urodzinowych. Mogę życzyć Wam i nam wszystkim, żeby jego twórczość, jego niefrasobliwe podejście, jego rymy były z nami zawsze i zawsze powodowały uśmiech i robiły nam dzień każdy kolejny - dodał brat Joki.

Brat Joki zamieścił poruszające nagranie. Mówi o swojej przyszłości

AbradAb podziękował za słowa wsparcia, jakie dostał od znajomych i przyjaciół. Dodał, że Joka z pewnością zostanie w jakiś sposób upamiętniony. Koncertem albo albumem. Nie wiem, w tym momencie jest trochę za wcześnie, żeby zacząć nad czymś takim pracować, dlatego nie spodziewajcie się niczego w najbliższych tygodniach - dodał.

AbradAb dodał, że on sam ma zamiar nadal zajmować się muzyką. Stwierdził, że "nie odwiesza mikrofonu na kołek" i "nie chowa go do szuflady". Będę robił to, co robiłem, bo to kocham. Tak więc wyglądajcie prędzej, czy później, jakichś nowych rzeczy, także ode mnie - mówi na nagraniu.