Informacja o śmierci Michała "Joki" Martena obiegła media 4 maja br. Wpis o tym, że nie żyje zamieścił jego brat znany jako Abradab. Obydwaj tworzyli zespół Kaliber 44, do dziś uznawany za jeden z legendarnych zespołów gatunku hip-hop.

Pogrzeb Michała "Joki" Martena miał świecki charakter

Ś.P. Brat Joka. Z największym bólem zawiadamiam Was o śmierci Michała. Nie ma go już nami, ale wierzę, że na zawsze pozostanie w naszych sercach. (...) Bardzo proszę o uszanowanie żałoby - napisał w swoich mediach społecznościowych Abradab, czyli Marcin Marten. Kilka dni później również on poinformował o pogrzebie brata.

Ceremonia świecka odbyła się 10 maja na cmentarzu parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach. Urnę z prochami Joki odprowadzono do grobu. W pogrzebie rapera uczestniczyły tłumy fanów oraz artyści m.in. Jimek, Wujek Samo Zło, Rahim. Uwagę zwracał ogromny wieniec z liczbą 44, który symbolizował liczbę z nazwy zespołu.

Pogrzeb Michała "Joki" Martena. Pożegnano go tymi słowami

Ceremonia miała charakter świecki, co oznacza, że odbyła się bez księdza i mszy pogrzebowej. Poprowadził ją mistrz ceremonii. Jarosław Graziadei-Darmas wygłosił uroczystą przemowę, a na swoim profilu na Facebooku zamieścił krótkie podsumowanie osiągnięć rapera. Pozwólmy, by pamięć o Joce była pełna muzyki, słów i światła - napisał.

Serwis wkatowicach.eu zamieścił z kolei nagranie, na którym widać jak żałobnicy kładą kwiaty na grobie Joki i dotykają zdjęcia. Uwagę zwracał również wieniec od rodziców Joki. Żegnaj Synku. Rodzice - brzmiał napis na szarfie.

Michał "Joka" Marten. Kim był?

Michał "Joka" Marten miał charakterystyczną barwę głosu i sposób składania wersów. Wraz z zespołem Kaliber 44 nagrał trzy albumy:

"Księga Tajemnicza. Prolog"

"W 63 minuty dookoła świata"

"3:44"

Na tym samym cmentarzu przy parafii św. Szczepana w Katowicach-Bogucicach pochowany został 25 lat temu Piotr "Magik" Łuszcz, który również był współtwórcą grupy Kaliber 44. Potem tworzył zespół Paktofonika. Zmarł w wieku 22 lat. Popełnił samobójstwo.