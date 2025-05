Tomasz Jakubiak jesienią ub. r. poinformował oficjalnie o tym, że poważnie zachorował. Na antenie "Dzień Dobry TVN" zdradził, że zmaga się z rzadkim nowotworem. Był to nowotwór dwunastnicy. Od tamtego czasu regularnie komunikował się z fanami w mediach społecznościowych. Opowiadał, jak się czuje i jak przebiega leczenie w Polsce, potem w Izraelu i znowu w Polsce.

Nagłe pogorszenie i informacja o śmierci

Tomasz Jakubiak zmarł w Grecji. Jego stan się pogorszył i konieczne było szybkie działanie. Do Aten zawieziono go karetką. Internauci cały czas go wspierali. Kolejna zbiorka na jego leczenie przyniosła natychmiastowe efekty, Niestety 30 kwietnia nadeszły smutne wieści. Na profilu Tomasza Jakubiaka pojawił się pożegnalny wpis.

Kiedy pogrzeb Tomasza Jakubiaka?

Teraz bliscy Tomasza Jakubiaka przekazali szczegóły, dotyczące jego pogrzebu. Ostatnie pożegnanie popularnego szefa kuchni odbędzie się 13 maja w Kościele pw. św. Ignacego w Warszawie.

Prośba rodziny Tomasza Jakubiaka

"Tomasz Jakubiak 21.06.1983 - 30.04.2025. Msza żałobna odbędzie się: 13 maja 2025 o godz. 13.30 w Kościele pw. św. Ignacego w Warszawie. Po mszy odprowadzenie na Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji. Zgodnie z wolą Tomka obowiązują jasne lub kolorowe stroje" - przekazała rodzina Tomasza Jakubiaka.