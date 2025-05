Michał "Joka" Marten zmarł w wieku 47 lat. Jak wynika z nekrologu, który w sieci zamieścił jego brat Marcin "Abradab" Marten, raper odszedł 2 maja br.

Z największym bólem zawiadamiam Was o śmierci Michała. Nie ma go już z nami, ale wierzę, że na zawsze pozostanie w naszych sercach - pisał w niedzielę w sieci, potwierdzając doniesienia o śmierci Joki. Dodał wówczas, że szczegóły pogrzebu nie są jeszcze znane.

Michał "Joka" Marten nie żyje. Podano szczegóły pogrzebu

W czwartek Abradab zamieścił, nowy wpis i nekrolog ze szczegółami dotyczącymi pogrzebu Joki Ceremonia odbędzie się 10 maja o godz. 10 w domu pogrzebowym parafii św. Szczepana w Katowicach - Bogucicach. Po niej wyruszy kondukt żałobny na miejsce wiecznego spoczynku muzyka.

Reklama

Michał "Joka" Marten zmarł w wieku 47 lat. Kim był?

Michał "Joka" Marten razem z Abradabem tworzył zespół Kaliber 44. Za kilka dni a dokładnie 12 maja obchodziłby 48. urodziny.

Założony przez braci Marten oraz Piotra "Magika" Łuszcza zespół nagrał dwa albumy. Były to płyty:

"Księga Tajemnicza. Prolog"

"W 63 minuty dookoła świata"

Gdy Magik zmarł Abradab i Joka wydali jeszcze album "3:44". Otrzymali za niego Fryderyka. Potem zawiesili działalność. Joka wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W sierpniu 2024 Kaliber 44 wystąpił podczas Top of The Top Sopot Festival.