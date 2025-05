Na znaczne ocieplenie będziemy musieli jeszcze poczekać. Prognoza pogody na wtorek 27 maja 2025

Wtorek, 27 maja 2025 roku przyniesie zmienną aurę w Polsce, kształtowaną przez złożone układy baryczne. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na pogodę w kraju wpłynie zatoka niżowa związana z rozległym niżem znad Północnego Atlantyku. Równocześnie wyże dominujące na wschodzie i zachodzie Europy będą oddziaływać na warunki atmosferyczne, podczas gdy niże wpłyną na pogodę na północy kontynentu i w jego centrum. Przesuwający się z zachodu na wschód system frontów atmosferycznych spowoduje napływ cieplejszego powietrza polarnego morskiego. Należy jednak pamiętać, że na większe i trwalsze ocieplenie poczekamy jeszcze około tygodnia. W najbliższym czasie czeka nas najpierw niewielki wzrost temperatury, a następnie ochłodzenie.

Prognoza pogody na wtorek, 27 maja 2025 roku. Czy będzie padać?

We wtorek w ciągu dnia przewiduje się zachmurzenie umiarkowane, które okresami będzie wzrastać do dużego. Miejscami, szczególnie na północy, północnym wschodzie, w centrum oraz na krańcach południowych kraju, możliwe są słabe, przelotne opady deszczu.

Prognoza pogody. Jaka temperatura we wtorek, 27 maja 2025 roku?

Maksymalna temperatura w ciągu dnia we wtorek będzie się wahać od 19 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 22 stopni Celsjusza na zachodzie; chłodniej będzie tylko nad morzem oraz w kotlinach górskich, gdzie termometry wskażą od 14 stopni Celsjusza do 17 stopni Celsjusza.

Czy będzie wiało we wtorek, 27 maja 2025 roku? Prognoza pogody

We wtorek wiatr będzie słaby, jedynie na zachodzie kraju i nad morzem może być umiarkowany, wiejąc z kierunków zachodnich.

Jaka pogoda w nocy z wtorku na środę?

W nocy z wtorku (27 maja) na środę (28 maja) na zachodzie kraju spodziewane jest początkowo umiarkowane zachmurzenie, które wraz z nadchodzącym ranem zacznie wzrastać, z możliwością miejscowych, przelotnych opadów deszczu. W innych regionach przewidywane jest niewielkie lub umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza na wschodzie i 8 stopni Celsjusza w centrum, do 12 stopni Celsjusza na zachodzie.