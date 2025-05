Darmowe posiłki dla seniorów od czerwca 2025. Kto będzie mógł skorzystać z "Poczty Obiadowej"?

Fundacja Biedronki realizuje program o nazwie "Poczta Obiadowa", stworzony z myślą o starszych, samotnych osobach, dla których samodzielne przygotowanie pełnowartościowych posiłków stanowi wyzwanie. Głównym założeniem projektu jest walka z problemem niedożywienia wśród seniorów, którzy ze względu na swój wiek, stan zdrowia lub brak wsparcia ze strony bliskich nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego, zbilansowanego żywienia.

Darmowe posiłki dla seniorów. Na czym polega program Fundacji Biedronki?

Inicjatywa polega na regularnymdostarczaniu pożywnych obiadów bezpośrednio do domów beneficjentów – posiłki są dostarczane zarówno w wersji ciepłej (do natychmiastowego spożycia), jak i schłodzonej (gotowej do podgrzania). Program "Poczta Obiadowa" będzie aktywny od 2 czerwca 2025 roku do 29 maja 2026 roku. Organizatorzy przewidują, że w tym czasie z darmowych obiadów skorzysta około 1300 seniorów z wybranych miejscowości. Projekt będzie prowadzony we współpracy z maksymalnie 10 organizacjami partnerskimi na poziomie lokalnym, które będą odpowiedzialne za koordynację działań – wybór dostawców, tworzenie harmonogramów i dostarczanie posiłków do domów seniorów.

Kto może skorzystać z "Poczty Obiadowej"?

Z programu "Poczta Obiadowa" mogą skorzystać osoby powyżej 60. roku życia, które znajdują się aktualnie w trudnej sytuacji życiowej. Należy jednak pamiętać, że szczegółowe zasady naboru oraz kryteria kwalifikacji uczestników są ustalane przez lokalne organizacje partnerskie odpowiedzialne za realizację programu w poszczególnych miastach. W związku z tym, warunki skorzystania z programu mogą być różne w zależności od regionu. Na chwilę obecną nie zostały jeszcze podane dodatkowe wymogi, które będą decydować o zakwalifikowaniu do otrzymywania darmowych obiadów.

Jakie posiłki w programie "Poczta Obiadowa"?

W programie "Poczta Obiadowa", posiłki przeznaczone dla seniorów muszą spełniać rygorystyczne kryteria jakościowe, żywieniowe oraz wymogi bezpieczeństwa żywności. Przygotowaniem posiłków zajmuje się albo sama organizacja pomocowa, albo wybrany przez nią dostawca lub grupa dostawców. Kluczowe jest, aby menu posiłków było ułożone przez dietetyka.

Każdy obiad powinien mieć wartość energetyczną około 700 kcal i charakteryzować się ściśle określonym rozkładem makroskładników: 18 proc. białka, 20 proc. tłuszczów i 52 proc. węglowodanów. Posiłki muszą być zbilansowane, przygotowywane ze świeżych, sezonowych i możliwie najmniej przetworzonych produktów.

Dwa sposoby dostarczania posiłków w programie "Poczta Obiadowa"

Regulamin "Poczty Obiadowej" przewiduje dwa sposoby dostarczania posiłków: