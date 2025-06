Jaka temperatura w środę, 4 czerwca 2025 roku? Prognoza pogody

W środę, 4 czerwca 2025 roku, maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie od 22 do 25 stopni Celsjusza na północy Polski i w rejonach podgórskich. Na pozostałym obszarze kraju słupki rtęci wskażą od 26 do 29 stopni Celsjusza. Jedynie w okolicach Półwyspu Helskiego będzie chłodniej, około 20 stopni Celsjusza.

Reklama

Prognoza pogody na środę, 4 czerwca 2025 roku. Czy będzie wiało?

W środę wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na Wybrzeżu porywisty, wiejący z kierunków południowych. Wysoko w Tatrach porywy wiatru mogą osiągnąć do 75 km/h, natomiast podczas burz do 80 km/h.

Czy będzie padało? Ostrzeżenia IMGW na środę, 4 czerwca 2025 roku

Zgodnie z prognozami IMGW, od środowego poranka do soboty na przeważającym obszarze kraju obowiązywać będą ostrzeżenia 1 i 2 stopnia o burzach.

Jaka pogoda w nocy ze środy na czwartek?

W nocy ze środy (3 czerwca 2025 roku) na czwartek (4 czerwca 2025 roku) na południowym wschodzie kraju prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, a tam ogólnie bez opadów. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Przewidywana wysokość opadów podczas burz to do 20 mm.

Temperatura w nocy wyniesie od 14 do 19 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie chłodniej, od 12 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a w rejonach podgórskich Karpat okresami dość silny. W porywach może osiągnąć do 70 km/h, wiejąc przeważnie z kierunków południowych. Podczas burz porywy wiatru mogą wzrosnąć nawet do 95 km/h.