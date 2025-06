Stanowcza reakcja Karoliny Korwin-Piotrowskiej

Karolina Korwin-Piotrowska w swoim wpisie podkreśliła: Nie ma mojej zgody na niszczenie tej dziewczynki. Jeżeli wycieracie sobie gęby feminizmem, tolerancją czy body positivity, to bądźcie teraz konsekwentni, to jest test na wasze charaktery. Wielu z was, pod nazwiskiem, mający dzieci, często z błyskawicą, flagą albo tęczą na profilowym, nie wstydzi się wyzywać to dziecko. To jest zabawny, jak widać czujący się bezpiecznie na scenie i kochany dzieciak. Ten, kto ją hejtuje, wystawia świadectwo jedynie sobie.

Paulina Młynarska i Beata Sadowska dołączają do obrony

Beata Sadowska przyznała, że obawiała się takiej reakcji: Karolina, z ust mi to wyjęłaś. Dzięki za ten post! Kiedy zobaczyłam tę małą, dokładnie tego się bałam: że na niewinne dziecko wyleje się taka syfu. Paulina Młynarska w krótkich słowach wyraziła swoją dezaprobatę, pisząc: "Hejt na 7-letnie dziecko?" i dołączając wymowną grafikę.

Internauci potępiają hejt

Internauci, niezależnie od swoich preferencji politycznych, zgodnie potępili hejt, nazywając go absurdalnym i przesadzonym. W komentarzach pod wpisem Pauliny Młynarskiej pojawiły się głosy takie jak: Nie ma na to usprawiedliwienia! I żadne argumenty o zatruwaniu społeczeństwa jadem albo o polaryzacji nie są tu na miejscu, Chore, Przecież tej dziewczynki zachowanie było słodkie.

Do fali hejtu doszło po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich, w których Karol Nawrocki pokonał Rafała Trzaskowskiego, uzyskując 50,89% głosów