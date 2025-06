Action poinformowało o wycofaniu artykułu. W komunikacie poinformowano o usunięciu ze sprzedaży produktu, w którym stwierdzono obecność niebezpiecznej, szkodliwej dla zdrowia substancji chemicznej. "Prosimy o natychmiastowe zaprzestanie jego użytkowania" – zwrócono się do klientów.

Pilny komunikat dla klientów

Sieć dyskontów non-food Action opublikowała na stronie internetowej pilny komunikat dla klientów, w którym informuje o wycofaniu ze sprzedaży zabawki marki Toi-Toys. W produkcie stwierdzono obecność niebezpiecznej substancji chemicznej: ftalanu bis (2-etyloheksylu) (DEHP) w stężeniu przekraczającym dozwolony limit.

"Stwarza ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzkie, związanego z narażeniem na działanie ww. substancji i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz zdrowia użytkowników" – napisano w ostrzeżeniu.

Action apeluje o zwrot tego produktu

Wycofywanym towarem jest laleczka z serii Cupcake, była sprzedawana w sklepach Action od 11 grudnia 2023 roku do 17 czerwca 2024 roku. Osoby, które go zakupiły, pilnie proszone są o zwrot oraz o poinformowanie rodziny i znajomych o zaistniałej sytuacji. By uzyskać refundację zakupu, nie jest konieczny paragon

Jeśli posiadasz artykuł: prosimy o natychmiastowe zaprzestanie jego użytkowania. Z produktem o wskazanym kodzie kreskowym prosimy udać się do najbliższego sklepu Action w celu zwrotu – zaapelowano do klientów sklepu.