W koalicji rządzącej wrze po wyborach prezydenckich. Spotkanie premiera Donalda Tuska z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów miało uspokoić nastroje. Natomiast na platformie X doszło do burzliwej wymiany zdań między politykami Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050.

Wpis Szymona Hołowni zirytował koalicjantów. "Słowo się rzekło"

Wszystko zaczęło się od wpisu Szymona Hołowni, który w mediach społecznościowych przedstawił plan rozmów z koalicjantami. Lider Polski 2050 zaproponował pakiet pięciu ustaw, które dotyczą odpartyjnienia TVP, asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, odpartyjnienia spółek Skarbu Państwa, odblokowania pieniędzy na tanie mieszkania i wypisania z wykazu prac dopłat do kredytów oraz zakazu smartfonów w szkołach podstawowych. Zażądał też błyskawicznych zmian wśród ministrów.

"Rekonstrukcja rządu i odnowa w koalicji teraz, a nie w lipcu. Słowo się rzekło - nie ma powodu, aby zwlekać" – napisał lider Polski 2050.

Wrze w koalicji rządzącej. Borys Budka uderza w Hołownię, Śliż odpowiada

W odpowiedzi Borys Budka opublikował wymowny wpis na platformie X. „Zanim zacznie się pouczać innych, warto zrobić rachunek sumienia. Zwłaszcza gdy samemu nie przekroczyło się granicy 5 proc.” – napisał europoseł KO, odnosząc się do wyniku Hołowni w wyborach prezydenckich, w których uzyskał 4,99 proc. głosów.

Na wpis Budki zareagował Paweł Śliż z Polski 2050. "Rachunek sumienia robi się najpierw sobie. Potem warto refleksyjnie zastanowić się: co by było bez tych 5 proc. Dobrej nocy" – napisał.

Iskrzy między koalicjantami. "To, co pan pisze to szantaż i to publiczny"

W spór włączyła się także posłanka KO Magdalena Filiks, która w ostrych słowach zaatakowała ugrupowanie Szymona Hołowni.

"Zamieniliście się w zwykłych szantażystów. Jest czterech stabilnych i odpowiedzialnych koalicjantów i schyłkowa partia, która szantażuje cały rząd, myśląc, że dzięki temu nie zniknie. To, co pan pisze to szantaż i to publiczny. To wasza ostatnia kadencja / na szczęście" – napisała na platformie X.