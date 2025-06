Nawet 31 stopni Celsjusza i burze z gradem. Prognoza pogody na piątek 6 czerwca 2025 roku

W piątek, 6 czerwca 2025 roku, na niebie będzie królować umiarkowane i duże zachmurzenie, choć z okresowymi przejaśnieniami.

Czy będzie padało w piątek, 6 czerwca 2025 roku? Prognoza pogody

W piątek należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, zwłaszcza na zachodzie, północy i południowym wschodzie kraju, gdzie spadnie od 5 do 15 milimetrów deszczu. Podczas burz, lokalnie może to być nawet do 30 milimetrów. Na południowym wschodzie Polski możliwe są burze, miejscami z gradem.

Prognoza pogody na piątek, 6 czerwca 2025 roku. Jaka będzie temperatura?

6 czerwca 2025 roku temperatury będą zróżnicowane: od 18 do 20 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, przez około 25 do 26 stopni Celsjusza w centrum, aż do 31 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, szczególnie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Prognoza pogody. Czy będzie wiało w piątek, 6 czerwca 2025 roku?

W piątek wiatr powieje z kierunków południowo-zachodniego i zachodniego. Początkowo będzie słaby, ale w ciągu dnia stanie się umiarkowany i dość silny, osiągając w porywach do 65 kilometrów na godzinę podczas burz. Lokalnie na południowo-wschodzie porywy mogą wzrosnąć nawet do 80 kilometrów na godzinę, a wysoko w Sudetach – do 90 kilometrów na godzinę.

Jaka pogoda w nocy z piątku na sobotę?

W nocy z piątku (6 czerwca) na sobotę (7 czerwca) dominować będzie duże zachmurzenie, ale pojawią się też przejaśnienia. Początkowo na południowym wschodzie mogą jeszcze występować burze i opady deszczu, choć ich suma nie powinna przekroczyć 10 milimetrów. Temperatura w nocy wyniesie od 11 stopni Celsjusza na północy, przez około 25 stopni Celsjusza w centrum, do 17 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, przeważnie z kierunku południowo-zachodniego. Wysoko w Sudetach wciąż możliwe są porywy wiatru do 90 kilometrów na godzinę.