Do tajemniczej sytuacji doszło w komisji nr 95 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 przy ul. Stawowej 179 w Krakowie. Jak wynika z danych PKW, w pierwszej turze wyborów prezydenckich, zdecydowanym zwycięzcą był tam Rafał Trzaskowski.

Natomiast w drugiej turze wygrał Karol Nawrocki: ze znaczną przewagą i przy większej frekwencji. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", skok poparcia kandydata PiS w drugiej turze wyborów prezydenckich wyniósł 500 proc. "I to w platformerskiej twierdzy" - jak zauważyła jedna z dzielnicowych radnych.

"To generalnie platformerska dzielnica"

Z raportu, dostępnego na stronie Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w pierwszej turze wyborów prezydenckich, w obwodowej komisji wyborczej nr 95, wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 550. Drugi był Sławomir Mentzen, na którego zagłosowało 221 wyborców. Karol Nawrocki zdobyć 218 głosów, co daje mu trzecie miejsce.

Natomiast w drugiej turze wyborów Karol Nawrocki zdobył 1132 głosy, pokonując Rafała Trzaskowskiego, na którego zagłosowało 540 wyborców. Taki wynik wzbudził zdumienie To generalnie platformerska dzielnica, PO dostawała tu więcej głosów - powiedziała Barbara Polna przewodnicząca zarządu Dzielnicy Prądnik Biały.

Sfałszowane wyniki?

Komisarz wyborcza w Krakowie, Dagmara Daniec-Cisło powiedziała, że do okręgowej komisji wyborczej dotarły sygnały, o wątpliwościach związanych z wynikiem głosowania w komisji nr 95. Nie mamy jednak wiedzy, dlaczego tak się stało. Do nas docierają wyniki głosowania ustalone przez obwodowe komisje wyborcze. Nie liczymy kart do głosowania ani nie weryfikujemy ich. Protokoły głosowania sprawdzamy jedynie pod kątem formalnym - powiedziała "Gazecie Wyborczej".

Co można zrobić w takiej sytuacji? Złożyć protest wyborczy. Jeśli Sąd Najwyższy uzna protest, może zwrócić się o przekazanie kart do głosowania i ponowne ich przeliczenie - powiedziała komisarz wyborcza w Krakowie. Zmiana zwycięzcy w tej jednej komisji i tak jednak nie wpłynie na wynik wyborów.