Gwałtowne burze, grad i silny wiatr. Prognoza pogody na niedzielę 8 czerwca 2025 roku

W niedzielę, 8 czerwca 2025 roku, czeka nas zachmurzenie z przewagą chmur dużych i całkowitych, choć lokalnie możliwe są przejaśnienia.

Prognoza pogody na niedzielę, 8 czerwca 2025 roku. Czy będzie padało?

W niedzielę w wielu miejscach spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Na zachodzie i północy Polski, a wieczorem także w centrum, mogą wystąpić burze. Szczególnie gwałtowne burze, z możliwym gradem, prognozowane są na południowym wschodzie kraju. Suma opadów wyniesie od 2 do 10 milimetrów, a w trakcie burz lokalnie może osiągnąć nawet 30 milimetrów.

Prognoza pogody. Jaka będzie temperatura w niedzielę, 8 czerwca 2025 roku?

8 czerwca 2025 roku temperatury będą zróżnicowane: 17 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich, od 19 do 20 stopni Celsjusza w centrum kraju, oraz od 23 do 24 stopni Celsjusza na Podkarpaciu.

Czy będzie wiało w niedzielę, 8 czerwca 2025 roku? Prognoza pogody

W niedzielę wiatr będzie słaby do umiarkowanego, momentami porywisty, wiejący z kierunków południowo-zachodniego i zachodniego. Na zachodzie kraju i nad morzem porywy mogą osiągać do 65 kilometrów na godzinę, a podczas burz lokalnie do 85 kilometrów na godzinę. W szczytowych partiach Sudetów również spodziewane są silne podmuchy – do 85 kilometrów na godzinę.

Jaka pogoda w nocy z niedzieli na poniedziałek?

W nocy z niedzieli (8 czerwca) na poniedziałek (9 czerwca) utrzyma się umiarkowane do dużego zachmurzenie. Wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura w nocy wyniesie od 8 do 13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, nad morzem chwilami dość silny, w porywach do 60 kilometrów na godzinę. Podczas burz możliwe porywy do 65 kilometrów na godzinę. W górach wiatr będzie silniejszy: w szczytowych partiach Sudetów do 85 kilometrów na godzinę, a w Karpatach do 80 kilometrów na godzinę.