Prezydent Andrzej Duda ostrzegł na platformie X, że "postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie, rozstrzygnięte już wybory prezydenckie w Polsce". Odniósł się w ten sposób do protestów wyborczych i informacji o tym, że w niektórych komisjach mogło dojść do pomyłki lub nieprawidłowości.