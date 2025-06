Według prognozy pogody IMGW w czwartek zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane. Miejscami na wschodzie i południowym wschodzie prognozuje się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C do 20-23 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni.

Nocne chłody i porywisty wiatr nad morzem

"Trzeba się nastawić na chłodniejsze noce, temperatura miejscami może spadać nawet poniżej 10 st. C, okresami będzie też wietrznie i deszczowo" - zapowiedziała Gryczman.

Piątek pogodny i cieplejszy, szczególnie na południu

W piątek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry wskażą od 21 st. C do 26 st. C, chłodniej miejscami na obszarach podgórskich Karpat i na północy - tam od 18 st. C do 20 st. C. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

Sobota z przelotnymi opadami i dużym zróżnicowaniem temperatury

W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, na przeważającym obszarze kraju pojawią się przelotne opady deszczu. Ekspertka zwróciła uwagę na zróżnicowanie temperatur. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C nad morzem, 20-23 st. C na północy i w rejonach karpackich do 25 st. C. W południowej połowie Polski nawet do 29 st. C. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, na wschodzie z kierunków południowych, nad resztą Polski z kierunków zachodnich.

Słoneczna niedziela – nawet 30 stopni na zachodzie Polski

W niedzielę niebo będzie bezchmurne na przeważającej części kraju. Temperatura wyniesie od 16 st. C w rejonie podgórskich Karpat, 25-26 st. C w centrum, do nawet 30 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby.

19 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywana w Polsce Bożym Ciałem. To dzień ustawowo wolny od pracy. Jest to święto ruchome, w Polsce przypada w czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej. (PAP)

