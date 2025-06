Letnie upały i burze z silnym wiatrem. Prognoza pogody na niedzielę 15 czerwca 2025 roku

W niedzielę, 15 czerwca 2025 roku, Polska znajdzie się pod wpływem wyżu z centrum nad południowym Bałtykiem, co oznacza, że poza wschodnią i zachodnią Europą, północną Skandynawią oraz wschodnią i centralną Turcją, gdzie dominować będą niże, w pozostałej części kontynentu pogoda będzie stabilna. Nadal będzie do nas napływać polarne powietrze morskie, które będzie cieplejsze, szczególnie na zachodzie kraju. Ciśnienie atmosferyczne nie powinno ulec znaczącym zmianom.

Szczegóły pogodowe na niedzielę, 15 czerwca 2025 roku

Poranek przywita nas niewielkim lub brakiem zachmurzenia. Po południu jednak, od zachodu, chmur zacznie przybywać, osiągając umiarkowane, a miejscami nawet duże zachmurzenie. Wieczorem na zachodzie kraju spodziewane są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W trakcie burz przewidywane sumy opadów mogą wynieść do 10 mm.

Temperatury maksymalne w niedzielę, 15 czerwca 2025 roku, będą zróżnicowane

Na wschodzie i południu od 21°C do 23°C.

W centrum około 25°C.

Na zachodzie upalnie, od 31°C do 32°C.

Czy będzie wiało w niedzielę, 15 czerwca 2025 roku?

W niedzielę wiatr będzie na ogół słaby, miejscami umiarkowany, wiejący z kierunków południowych i południowo-wschodnich. Wyjątkiem będą wschodnie krańce kraju, gdzie powieje z północy. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 70 km/h.

Pogoda w nocy z niedzieli na poniedziałek

Noc z niedzieli (15 czerwca) na poniedziałek (16 czerwca) przyniesie duże zachmurzenie na zachodzie kraju, gdzie nadal występować będą przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. W centralnej i wschodniej Polsce spodziewane jest mniejsze i umiarkowane zachmurzenie. Opady deszczu w nocy wyniosą od 10 do 20 mm, jednak na zachodzie Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej może spaść nawet do 35 mm. Minimalne temperatury wahać się będą od 11°C do 15°C. Chłodniej będzie w kotlinach Karpackich, gdzie termometry pokażą 8-9°C. Wiatr w nocy będzie słaby lub umiarkowany, choć nad morzem może być dość silny. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 75 km/h.