Trudna akcja ewakuacyjna Polaków z Izraela

Mościcka-Dendys zaznaczyła w poniedziałek na konferencji prasowej, że przestrzeń powietrzna nad Izraelem pozostaje zamknięta, co utrudnia akcje ewakuacyjne, otwarta jest za to droga lądowa przez Jordanię. Wdrożyliśmy scenariusz ewakuacji polskich obywateli, którzy utknęli w Izraelu przez Amman - przekazała.

Jak dodała, ewakuacja Polaków będzie dotyczyć wyłącznie terytorium Izraela, a nie całego regionu. Planujemy przeprowadzić te akcję jak tylko skoordynujemy wszystkie służby - zapowiedziała. Podkreśliła, że akcja wymaga przewiezienia grupy Polaków najpierw przez przejście graniczne do Ammanu a następnie wylot samolotem do Warszawy.

Kiedy nastąpi ewakuacja?

Zakładam, że będziemy gotowi w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin, a ewakuacja będzie dotyczyła tylko tych osób, które utknęły w Izraelu jako turyści albo na pobytach krótkoterminowych - podkreśliła.

Zaznaczyła, że dotąd żadne z państw - z UE, czy z innych krajów - nie podjęły decyzji o ewakuacji, a Polska będzie pierwszym. Wskazała, że Polska stara się nie wywoływać tzw. efektu kuli śniegowej i nie podsycać napięć, jako, że sytuacja jest niezwykle delikatna.

Według wiceminister, ewakuacja może potrwać do czwartku.

Ewakuacja będzie bezpłatna

Rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował w poniedziałek, że ewakuacja z Izraela polskich obywateli, którą przeprowadzi rząd, jest bezpłatna. MSZ nie organizuje żadnych, ale to żadnych komercyjnych ewakuacji - podkreślił.

Wczoraj pojawiła się informacja medialna o tym, że nasz konsul honorowy, który ma biuro podróży, oferuje taką możliwość wyjazdu, pracuje nad tym na zasadach komercyjnych. My nie możemy nikomu zabraniać, żeby takie oferty składał; on bardzo długo pracuje w branży turystycznej, natomiast podkreślałem to wielokrotnie, konsul honorowy to nie jest akurat, w przypadku organizacji takiej akcji, to nie jest MSZ - powiedział Wroński.

