O pośle Konfederacji Ryszardzie Wilku było głośno, gdy koledzy musieli wyprowadzać go z Sejmu, bo był pijany. Wilk walczy z nałogiem. I jak mówi, nie chce, by przez jego wybryki alkohol zniknął z Sejmu. "To, że ja mam problem z alkoholem, nie oznacza, że ma go każdy" - mówi Ryszard Wilk.