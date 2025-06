Portal Cybernews podaje, że wyciekło 30 zestawów danych zawierających miliardy danych.

Kradzież tożsamości i pishing

"To nie tylko przeciek, to plan masowego wykorzystania. Po ujawnieniu ponad 16 mld rekordów logowania cyberprzestępcy mają dostęp do osobistych danych, które mogą zostać wykorzystane do przejęcia konta, kradzieży tożsamości i phishingu" - informuje Cybernews.

Reklama

Największy tego typu atak

Eksperci ustalili, że do sieci wyciekło 16 miliardów danych logowania użytkowników Facebooka, Google, Apple oraz Gmail. To największy wyciek danych w historii ludzkości. Oprócz gigantów technologicznych, wyciekły dane od dostawców usług VPN oraz mniejszych sprzedawców usług online. Nielegalnie miało zostać opublikowanych 30 zestawów takich danych. Największa z 30 baz zawierała ponad 3,5 miliarda rekordów. Może to skutkować próbami przejęcia kont, jak również atakami phishingowymi.

Zachować spokój

Należy pamiętać, że przy próbach oszustwa cyberprzestępcy wykorzystują posiadane dane, ale grają też na emocjach i próbują nakłonić do podjęcia natychmiastowych działań. Warto zachować spokój i przyjrzeć się nadawcy wiadomości, gdyż przestępcy podszywając się pod konkretne firmy często robią błędy, np. w nazwie i treści wiadomości.

Konieczna zmiana hasła

W przypadku wycieku należy przede wszystkim zmienić hasła dostępu- zwłaszcza jeśli używa się tych samych haseł w różnych miejscach. Pomóc może też dwuskładnikowe uwierzytelnianie oraz menadżer haseł, dzięki któremu nie musimy pamiętać wielu haseł do różnych stron. Specjaliści napominają, że nie należy używać tego samego hasła w różnych serwisach.