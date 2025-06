Putin zaproponował Trumpowi pomoc w mediacjach

Trump rozmawiał telefonicznie z Putinem we wtorek 17 czerwca. Prezydent USA na spotkaniu z dziennikarzami ujawnił, co było tematem rozmowy przywódców obu państw. Putin zaproponował mediacje między Iranem i Izraelem Ja mu na to odparłem: "Zrób mi przysługę i zajmij się mediacjami w swojej wojnie. Mediuj w sprawie Rosji, Władimir. O to pomartwisz się później" - zdradził Trump.

Putin przekazał swoje propozycje Iranowi i Izraelowi

Natomiast Putin w rozmowie z mediami powiedział, że przekazał już obu stronom swoje propozycje na temat zakończenia walk i jest skłonny pomóc w negocjowaniu pokoju. Wszystkie strony powinny szukać sposobów na zakończenie walk - zaznaczył rosyjski przywódca. Zapytany przez agencję Reutera, czy zgadza się z oświadczeniami Izraela na temat możliwej zmiany reżimu w Iranie, oświadczył, że irańskie społeczeństwo konsoliduje się wokół przywództwa państwa.

Komentując trwającą wymianę ognia pomiędzy Tel Awiwem i Teheran, Putin podkreślił, że ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa Izraela, ale także zadbanie o interesy Iranu. Poinformował, że w elektrowni jądrowej w Buszehr w Iranie znajdują się rosyjscy pracownicy. Zaznaczył, że porozumiał się z Izraelem w sprawie zapewnienia im bezpieczeństwa.

Putin nie chce rozmawiać o zabójstwie irańskiego przywódcy

Rosyjski przywódca dodał, że Moskwa i Teheran będą w stanie nadal kontynuować współpracę w dziedzinie energetyki jądrowej. Putin stwierdził także, że "nie chce nawet rozmawiać" o potencjalnym zabójstwie irańskiego przywódcy duchowo politycznego Alego Chameneia przez Izrael lub Stany Zjednoczone. Zapytany, czy Rosja jest gotowa dostarczyć Iranowi nowoczesną broń, aby bronił się przed atakami Izraela, powiedział, że podpisany w styczniu traktat o partnerstwie strategicznym z Teheranem nie przewiduje współpracy wojskowej.