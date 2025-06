Radar wykrył dziwne obiekty. Wydano alert

Zgodnie z informacjami z portalu Twoja Pogoda, radary pogodowe są w stanie wykrywać nie tylko opady atmosferyczne, ale również inne obiekty przemieszczające się w powietrzu. Jest to kluczowe, ponieważ choć deszcz zazwyczaj nie stanowi poważnego zagrożenia dla samolotów, to stada ptaków wciągnięte do silników mogą skutkować nawet katastrofą lotniczą.

Jak radary pogodowe wykrywają ptaki?

Radary meteorologiczne wykrywają stada ptaków poprzez emitowanie impulsów fal radiowych. Fale te, o długości od kilku do kilkunastu centymetrów (zazwyczaj w paśmie S, C lub X), odbijają się od ciał ptaków. Dzieje się tak, ponieważ gęstość ptaków jest inna niż otaczającego je powietrza, co powoduje, że sygnał radiowy wraca do radaru, umożliwiając ich wykrycie - tłumaczy portal.

Po odbiciu się od ptaków, sygnał radiowy wraca do radaru, gdzie jest szczegółowo analizowany. Czas powrotu sygnału pozwala określić odległość stada, jego siła wskazuje na rozmiar stada, natomiast przesunięcie dopplerowskie informuje o prędkości i kierunku ruchu ptaków.

Na ekranach radarowych stada ptaków prezentują się jako rozmyte, nieregularne plamy, czasami przyjmujące kształt pierścieni lub smug. Taki obraz jest charakterystyczny i pozwala na odróżnienie ich od bardziej jednolitych wzorców, jakie tworzą opady atmosferyczne, takie jak deszcz czy śnieg.

Ptaki tworzą pierścienie na obrazie radarowym

Wzorce radarowe tworzone przez ptaki stają się szczególnie wyraźne podczas masowych migracji, zwłaszcza wiosną i jesienią, kiedy to ptaki przemieszczają się w dużych grupach, często pod osłoną nocy. Co ciekawe, charakterystyczne pierścienie radarowe pojawiają się, gdy ptaki wylatują o świcie ze swoich miejsc odpoczynku, tworząc na ekranie radaru koncentryczne fale.

Jak wyjaśniono, współczesne systemy radarowe, takie jak polski POLRAD, wykorzystują radary z polaryzacją dualną. Technologia ta znacząco poprawia zdolność do wykrywania ptaków, ponieważ analizuje nie tylko obecność obiektów, ale także ich kształt i orientację w atmosferze. Zaawansowane algorytmy przetwarzania danych są w stanie odróżnić sygnały biologiczne (pochodzące od ptaków, nietoperzy czy owadów) od sygnałów meteorologicznych. Robią to, uwzględniając takie czynniki jak zmienność ruchu oraz nieregularność sygnału. Przykładowo, ptaki zazwyczaj poruszają się z prędkością w zakresie 20–60 km/h, co stanowi wyraźną różnicę w porównaniu do prędkości wiatru czy opadów.

Niemniej jednak, korzystanie z danych radarowych ma swoje ograniczenia. Główną trudnością jest rozróżnienie ptaków od innych obiektów unoszących się w powietrzu, takich jak na przykład duże owady. Dodatkowo, radary mogą wykazywać mniejszą czułość na małe gatunki ptaków. W takich sytuacjach, aby uzyskać pełniejszy obraz, dane radarowe są często uzupełniane o tradycyjne obserwacje terenowe lub badania akustyczne.