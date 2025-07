Czy temperatury przekroczą 30 stopni Celsjusza? Prognoza pogody na sobotę, 5 lipca

Zgodnie z informacjami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, choć układy niżowe z frontami atmosferycznymi kształtują pogodę na północy i wschodzie Europy, to Polska znajduje się pod wpływem wyżu atmosferycznego, który rozwinął się nad Atlantykiem i obejmuje Europę centralną i południową. Dodatkowo, z zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie. W ciągu dnia na południu Polski niebo będzie bezchmurne. W centrum kraju prognozowane jest niewielkie i umiarkowane zachmurzenie, natomiast na północy należy spodziewać się dużego zachmurzenia i okresowo słabych opadów deszczu.

Prognoza pogody. Jaka temperatura w sobotę, 5 lipca?

Temperatury maksymalne w sobotę, 5 lipca, będą zróżnicowane:

Około 20 stopni Celsjusza na Wybrzeżu,

24 stopnie Celsjusza na wschodzie,

Do 29 stopni Celsjusza na zachodzie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich. Na północy może być porywisty, a na południowym wschodzie może zmieniać kierunek.

Pogoda w nocy z soboty na niedzielę

W nocy z soboty na niedzielę przewiduje się niewielkie i umiarkowane zachmurzenie, z wyjątkiem północy kraju, gdzie zachmurzenie będzie duże, a miejscami mogą wystąpić lokalne opady deszczu. Temperatury minimalne wyniosą od 13 stopni Celsjusza do 17 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie w obszarach podgórskich, gdzie temperatura spadnie do około 11 stopni Celsjusza. Wiatr ma być słaby, na wschodzie umiarkowany i początkowo porywisty, wiejący z południa. W górach należy spodziewać się porywów wiatru do 55 km/h.