Pogoda na środę w Polsce: spadek temperatur i ulewne deszcze

W środę, 9 lipca 2025 roku, Polska znajdzie się pod wpływem rozległego niżu atmosferycznego znad Bałtyku. Przez kraj przemieściła się zatoka niżowa z frontem atmosferycznym, co przyniesie chłodniejsze, morskie powietrze polarne. Podczas gdy wschodnie i zachodnie krańce Europy są pod wpływem wyżów, nad resztą kontynentu dominuje niż.

Prawdziwy armagedon pogodowy w Polsce. IMGW wydał najgroźniejsze alerty. Prognoza pogody na środę, 9 lipca

Większość kraju będzie doświadczać dużego zachmurzenia, z przejaśnieniami jedynie na północnym zachodzie. Przewiduje się opady deszczu w całym kraju. Będą one umiarkowane i silne w centrum i na południu, a na wschodzie wystąpią burze. Sumy opadów mogą wynieść: do 30 mm na północnym wschodzie; do 50 mm na południu i w centrum kraju; najmniej, do 10 mm, na zachodzie i północnym zachodzie. Temperatury maksymalne będą zróżnicowane:

13 stopni Celsjusza na południu.

15 do 18 stopni Celsjusza na większości obszaru.

22 do 23 stopni Celsjusza na krańcach wschodnich i zachodnich.

Na podgórzu Karpat temperatura może spaść do 11 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, z porywami do 65 km/h, głównie z kierunków północno-zachodnich i północnych. W szczytowych partiach gór porywy mogą osiągnąć 85 km/h.

Jaka pogoda w nocy ze środy na czwartek?

W nocy na północnym zachodzie spodziewane jest małe lub umiarkowane zachmurzenie bez opadów. Pozostałe regiony kraju będą miały duże zachmurzenie z deszczem, miejscami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Sumy opadów w nocy mogą wynieść do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Temperatury minimalne w nocy: od 10 do 15 stopni Celsjusza na większości obszaru; do 17 stopni Celsjusza na wybrzeżu; na obszarach podgórskich Karpat temperatura może spaść do 8 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, z porywami do 60 km/h na południu kraju, głównie z kierunków północno-zachodnich i północnych. W Karpatach porywy mogą osiągnąć 70 km/h, a w Sudetach do 85 km/h.

IMGW wydaje alerty pogodowe: ulewne deszcze nad Polską

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował alerty meteorologiczne dotyczące intensywnych opadów deszczu, które obejmą znaczną część Polski w najbliższych dniach.

Ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia (najgroźniejsze)

Alerty trzeciego stopnia wydano dla części następujących województw, gdzie 9 lipca 2025 roku spodziewane są opady w wysokości od 30 do 50 litrów na metr kwadratowy (l/mkw.). Są to województwa:

Łódzkie

Śląskie

Mazowieckie: powiaty gostyniński, płocki, Płock, sochaczewski, grodziski, żyrardowski, grójecki, białobrzeski, przysuski.

Opolskie: powiaty oleski, strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, prudnicki, głubczycki.

Małopolskie: powiaty olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański.

Świętokrzyskie: powiaty konecki, włoszczowski.

W nocy z 9 na 10 lipca na tych obszarach prognozowane są opady od 10 do 20 l/mkw., a w regionach górskich do 35 l/mkw.

Ostrzeżenia drugiego stopnia (umiarkowane zagrożenie)

Alerty drugiego stopnia obowiązują w następujących województwach (poza powiatami objętymi alertami trzeciego stopnia):

Mazowieckie

Świętokrzyskie

Małopolskie

Warmińsko-Mazurskie: powiaty piski, szczycieński, nidzicki, działdowski.

Lubelskie: powiaty radzyński, łukowski, rycki, puławski, lubartowski, lubelski, Lublin, opolski, kraśnicki, puławski.

Podlaskie: powiaty zambrowski, łomżyński, Łomża, kolneński.

Podkarpackie: powiaty niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, Tarnobrzeg, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, jasielski, krośnieński, Krosno.

Opolskie: powiaty kluczborski, opolski, Opole, nyski.

Dolnośląskie: powiaty ząbkowicki, dzierżoniowski, kłodzki.

W województwach opolskim i dolnośląskim przewiduje się umiarkowane i silne opady deszczu, a 9 lipca mogą wynieść od 10 do 20 l/mkw. Alerty te obowiązują od 8:00 we wtorek do 20:00 w środę. Na pozostałych terenach objętych drugim stopniem, 9 lipca spodziewane są opady od 15 do 30 l/mkw. (miejscami do 45 l/mkw.), natomiast w nocy z 9 na 10 lipca od 20 do 40 l/mkw., a 10 lipca od 20 do 50 l/mkw. Te alerty będą aktywne od 20:00 we wtorek do 20:00 w czwartek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia (słabe zagrożenie)

Alerty pierwszego stopnia wydano dla pozostałych części województw objętych ostrzeżeniami wyższego stopnia, a także dla:

Warmińsko-Mazurskiego

Podlaskiego

Lubelskiego

Podkarpackiego

Opolskiego

Dolnośląskiego: powiaty milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński.

Wielkopolskiego: powiaty gnieźnieński, wrzesiński, słupecki, koniński, Konin, kolski, turecki, kaliski, Kalisz, pleszewski, jarociński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, kępiński.

Kujawsko-Pomorskiego: powiaty brodnicki, rypiński, wąbrzeski, golubsko-dobrzyński, lipnowski, włocławski, Włocławek, radziejowski, inowrocławski, mogileński, toruński, Toruń.

W województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, opolskim i dolnośląskim, 9 lipca prognozowane opady to od 10 do 25 l/mkw., a w nocy z 9 na 10 lipca – miejscami od 10 do 20 l/mkw. Ostrzeżenia te obowiązują od 18:00 we wtorek do 8:00 w czwartek.W pozostałych rejonach kraju spodziewane są również umiarkowane i silne opady deszczu, a także burze. 9 lipca miejscowo możliwe są opady od 10 do 20 l/mkw., w nocy z 9 na 10 lipca od 15 do 35 l/mkw., a 10 lipca od 15 do 25 l/mkw. (podczas burz punktowo do 35 l/mkw.). Te alerty będą aktywne od 18:00 we wtorek do 20:00 w czwartek.