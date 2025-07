Ślubem Kingi Dudy od kilku dni żyją media w całym kraju. Jedyna córka Andrzeja Dudy i Agaty Kornahuser-Dudy do tej pory bardzo skutecznie strzegła swojej prywatności, dlatego informacja o uroczystości wywołała spore poruszenie. Informacja o ślubie wyciekła do mediów, a dopiero potem została potwierdzona oficjalnie.

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim

Ślub i wesele Kingi Dudy oraz jej wybranka o imieniu Mateusz odbyły się w minioną sobotę, 5 lipca, w Pałacu Prezydenckim. Wszystko było utrzymywane w tajemnicy. Co istotne, całość została sfinansowana z prywatnych środków prezydenta, a nie z pieniędzy publicznych.

Wyjątkowa, ślubna fryzura Kingi Dudy

Ceremonia miała charakter prywatny, dlatego do tej pory nie udostępniono żadnych oficjalnych zdjęć. Do sieci trafiły jedynie ujęcia wykonane przez paparazzi oraz post fryzjerki Kingi Dudy, Anyi Ganei.

Stylistka opublikowała na swoim Instagramie fotografię ślubnej fryzury panny młodej, na której widać eleganckie, gładko upięte włosy ozdobione perłami oraz fragment koronkowej sukni. Całość suzupełniła osobistym, emocjonalnym wpisem, w którym wyraziła wzruszenie i podkreśliła, jak wyjątkowym momentem była dla niej praca przy tym wydarzeniu.

Wzruszający wpis fryzjerki Kingi Dudy

"Dziś moje serce pęka z dumy i wzruszenia. Dziewięć lat… tyle trwa nasza wspólna historia. A wczoraj byłaś Panną Młodą" – rozpoczęła. Następnie zwróciła uwagę, że za wykonaną fryzurą kryje się coś znacznie głębszego niż tylko kwestia estetyki: "To nie było zwykłe upięcie. To symbol zaufania, które budowałyśmy przez prawie dekadę". Na koniec Ganea podziękowała Kindze Dudzie za możliwość uczestniczenia w tym ważnym dniu: "Dziękuję za ten zaszczyt, za emocje i za to, że mogłam być częścią tak wyjątkowego dnia. Tego nie zapomnę nigdy".