Do zdarzenia doszło w środę przed południem. Służby ratunkowe poinformowano o wypadku z udziałem 15-miesięcznego dziecka, które wypadło z okna mieszkania na pierwszym piętrze.

Opiekunowie byli trzeźwi

Na miejsce wypadku wysłano śmigłowiec LPR, okazała się jednak, że stan dziecka był na tyle dobry, że nie było potrzeby przewiezienia go do specjalistycznej placówki. Jak przekazała PAP rzeczniczka prudnickiej policji, dziecko było pod nadzorem rodziców. Oboje byli trzeźwi. Przytomne dziecko przewieziono do szpitala w towarzystwie opiekuna.

Reklama

Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia

"Obecnie prowadzone są czynności mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności wypadku. Po ich zakończeniu zostanie podjęta decyzja w sprawie ewentualnego śledztwa" - powiedziała PAP mł. asp. Monika Rozembajgier.