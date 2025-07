Iga Świątek wygrała Wimbledon. Kibicował jej ojciec i siostra

Iga Świątek w miniony weekend wygrała Wimbledon. To dla tenisistki jeden z najważniejszych sukcesów w jej sportowej karierze. Trofeum Polka odbierała z rąk samej księżnej Kate. Wygranej gratulowała jej również gwiazda popularnego serialu "Przyjaciele". Idze kibicowali także jej ojciec oraz siostra.

Iga Świątek ma chłodne relacje z matką

Wśród osób, które były obecne na trybunach, zabrakło jednak matki tenisistki. Media często rozpisywały się na ten temat. Wiadomo, że Dorota Świątek gratuluje córce sukcesów mailowo. Ich relacje są dosyć chłodne. Temat tej relacji poruszył w wywiadzie, którego udzielił, pierwszy trener Igi Świątek czyli Artur Szostaczko.

Matka Igi Świątek inaczej widziała jej przyszłość

Jak wynika z jego słów rodzice mieli różne podejście do przyszłości córki. Ojciec wspierał ją, gdy zaczynała trenować i chciał, by spełniała się w tenisie. Zupełnie inaczej jej przyszłość widziała matka. Nie była zwolenniczką tego, aby córka poświęciła życie tenisowi. Chciała, by podobnie jak starsza córka Agatka, Iga została stomatologiem - mówi Szostaczko.

Agata zresztą dobrze sobie radzi w tym zawodzie. Najważniejsze, że Iga poszła za ciosem i mamy fenomenalne wyniki, z których wszyscy się cieszymy i trzymamy kciuki - dodał pierwszy trener Igi Świątek.