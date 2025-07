Nie wszędzie będzie słonecznie. Tutaj przydadzą się parasole. Prognoza pogody na sobotę, 19 lipca

W sobotę, 19 lipca 2025 roku, pogoda w Polsce będzie mocno zróżnicowana. Jeśli planujesz spędzać czas na świeżym powietrzu, najlepiej wybrać się na południowy zachód kraju. Tam spodziewamy się słonecznej aury z niewielkim lub umiarkowanym zachmurzeniem. W pozostałych regionach, a zwłaszcza we wschodniej części Polski, niebo będzie bardziej zachmurzone, choć możliwe są przejaśnienia. Właśnie tam, szczególnie na wschodzie i w centrum, mogą wystąpić przelotne opady deszczu, które miejscami będą dość intensywne. Suma opadów może wynieść od 15 do 20 mm, a lokalnie nawet do 30 mm. Dodatkowo, na wschodzie i północnym wschodzie należy spodziewać się burz, którym towarzyszyć będą porywy wiatru dochodzące do 65 km/h.

Jaka temperatura w sobotę, 19 lipca 2025 roku? Prognoza pogody

Temperatury w sobotę w ciągu dnia będą wahać się od 22 do 27 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, gdzie termometry wskażą 26-27 stopni Celsjusza. Chłodniej, bo od 19 do 21 stopni Celsjusza, będzie w rejonach podgórskich i na południowym wschodzie. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, wiejący z kierunków północno-zachodnich, a na północy również z północy.

Prognoza pogody na noc z soboty na niedzielę

W nocy z soboty (19 lipca) na niedzielę (20 lipca) na wschodzie i w centrum kraju utrzyma się umiarkowane i duże zachmurzenie z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Natomiast na zachodzie Polski noc zapowiada się pogodnie i bez opadów. Temperatura w nocy wyniesie od 14 do 17 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich będzie wyraźnie chłodniej – od 10 do 13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, wiejący z zachodu i północy.