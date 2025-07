Generał Waldemar Skrzypczak zmarł w wieku 69 lat. Jego śmierć była ogromnym zaskoczeniem. Wiele osób wspominało go nie tylko jako profesjonalistę, ale też ciepłego, bardzo pozytywnego człowieka.

Generał Skrzypczak nie żyje. Tak pożegnał go szef MON

Dotarła do nas smutna informacja o śmierci generała Waldemara Skrzypczaka. To ogromna strata dla bliskich i dla naszej rodziny wojskowej. Profesjonalizm, oddanie Ojczyźnie, patriotyzm - te słowa przychodzą na myśl, gdy wspominamy Pana Generała. Dziękuję za tysiące wyszkolonych żołnierzy, za dowodzenie nimi w kraju i na misjach. Za doświadczenie, którym do końca Pan Generał dzielił się z młodym pokoleniem. Dziś nasze myśli i modlitwy są z pogrążona w żałobie Rodziną - napisał szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Reklama

Kim by gen. Waldemar Skrzypczak?

Waldemar Skrzypczak był m.in. Dowódcą Wojsk Lądowych (2006–2009) a także uczestniczył w misji w Iraku. Był również wiceministrem obrony narodowej ds. modernizacji (2012–2013). Często występował jako komentator w mediach. Analizował m.in. sytuację w Ukrainie.

Pogrzeb gen. Waldemara Skrzypczaka. Gdzie i kiedy zostanie pochowany?

Kilka dni po śmierci generała Waldemara Skrzypczaka podano informację o dacie i miejscu pogrzebu. Msza święta żałobna odprawiona zostanie w najbliższy piątek, czyli 25 lipca 2025 roku o godz. 13:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie. Generał Waldemar Skrzypczak zostanie pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Odprowadzenie do grobu rozpocznie się o godz. 15:00 od głównej bramy cmentarza.