Informację o wybuchu gazu w jednym z mieszkań w kamienicy przy ulicy Zamienieckiej służby otrzymały po godz. 17.

Mężczyzny nie udało się uratować

"W zgłoszeniu było podane, że nastąpił wybuch gazu w lokalu mieszkalnym na trzecim piętrze. Po dojeździe naszych zastępów na miejsce wydobywał się gęsty, czarny dym z okna. Przystąpiliśmy do akcji gaśniczej. Podczas tej akcji zostały sforsowane drzwi do mieszkania i znaleziona została osoba, którą ewakuowaliśmy na zewnątrz budynku" - powiedział mł. kpt. Radosław Leśnik ze stołecznej straży pożarnej. Rannym mężczyzną natychmiast zajęli się ratownicy. Doznał jednak niestety tak poważnych obrażeń, że nie udało się go uratować.

Rozszczelniona butla gazowa

"Wynieśliśmy ze środka gazową butlę turystyczną; ona nie wybuchła, natomiast jej zawór był odkręcony, więc jest bardzo prawdopodobne, że to z tej butli ulatniał się gaz" - podał kpt. Leśnik. Dodał, że działania strażaków już się zakończyły, a teren został przekazany policji i nadzorowi budowlanemu.

Trwa śledztwo

„Policjanci z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII oraz Oddziału Prewencji Policji w Warszawie zabezpieczają miejsce zdarzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obecnym tam osobom. Czynności są w toku. Apelujemy o stosowanie się do poleceń policjantów oraz pozostałych służb” – poinformowała w komunikacie Komenda Stołeczna Policji.