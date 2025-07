Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę zaktualizował ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Najwyższe alerty obowiązują na obszarze pięciu województw, ale zagrożenia ulewami obowiązują wciąż na terenie jedenastu regionów.

Posiedzenie sztabu kryzysowego

Na szczęście, nie mówię tego uspokajająco, najczarniejsze prognozy nie potwierdziły się, choć nie zwalnia nas to z pełnego monitorowania i zaangażowania służb. Wiem, że w kilku miejscach sytuacja jest naprawdę trudna. Mówię o powiecie bielskim, o rzekach Wapiennica i Biała. Uruchomione zostały odwody, jeśli chodzi o WOT, straż pożarną, szkoły podchorążych. Dziś odbierzemy meldunek od wszystkich służb, wojewodów i będziemy podejmować kolejne decyzje - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński przed poniedziałkowym posiedzeniem sztabu kryzysowego. Dodał, że wszystkie służby są gotowe, aby "w razie czego podejmować najbardziej radykalne działania".

Ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia IMGW najwyższego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w województwach:

małopolskim, w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, myślenickim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, wielickim, krakowskim, Kraków, proszowickim, miechowskim, olkuskim,

w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, suskim, myślenickim, wadowickim, oświęcimskim, chrzanowskim, wielickim, krakowskim, Kraków, proszowickim, miechowskim, olkuskim, śląskim ,

, opolskim , z wyłączeniem powiatów: oleskiego, kluczborskiego, namysłowskiego, brzeskiego,

, z wyłączeniem powiatów: oleskiego, kluczborskiego, namysłowskiego, brzeskiego, łódzkim, w powiatach: radomszczańskim, opoczyńskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, bełchatowskim, pajęczańskim,

w powiatach: radomszczańskim, opoczyńskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, bełchatowskim, pajęczańskim, świętokrzyskim, w powiatach: kazimierskim, pińczowskim, jędrzejowskim, włoszczowskim, koneckim.

W tych regionach spodziewane są bardzo silne opady deszczu, nawet do 120 mm na metr kwadratowy. Towarzyszyć im będą burze i porywy wiatru osiągające do 80 km/h. W wielu miejscach może dojść do podtopień i powodzi błyskawicznych.

Przekroczenie stanów alarmowych

Niż genueński, który wkroczył nad Polskę przyniósł silne opady deszczu, spadek temperatury i lokalne burze. W wielu miejscach doszło do podtopień. Zła sytuacja hydrologiczna panuje m.in. w rejonie Czechowic-Dziedzic, gdzie trzy stacje wodowskazowe: Podkępie, Czechowice-Dziedzice i Czechowice-Bestwina odnotowały przekroczenie stanów alarmowych. Kolejny stan alarmowy został przekroczony na Brynicy.