Polski ksiądz rezygnuje z funkcji biskupa

Ksiądz Krzysztof Dukielski, który niedawno został mianowany biskupem pomocniczym Diecezji Radomskiej, zrezygnował z tej funkcji. Papież Leon XIV przyjął jego rezygnację.

Ksiądz Dukielski pełnił dotychczas funkcję proboszcza w parafii w Magnuszewie. Biskup radomski, Marek Solarczyk, przekazał informację o decyzji księdza, która została podana do wiadomości publicznej na polecenie nuncjusza apostolskiego.

Poprzednie przypadki

Jeden z księży w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" określił sytuację jako "nietypową", ponieważ nominacja biskupa jest procesem długotrwałym i decyzja o rezygnacji na tym etapie jest zaskakująca.

Nie jest to pierwszy taki przypadek w Polsce - w 2019 roku ksiądz Franciszek Ślusarczyk z archidiecezji krakowskiej również zrezygnował z nominacji biskupiej.

Kim jest ksiądz Krzysztof Dukielski?

Ksiądz Dukielski urodził się w Radomiu w 1978 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 2003 roku. Studiował i pracował we Włoszech, a po powrocie do Polski pełnił różne funkcje, w tym w Ruchu Światło-Życie i w Krajowym Biurze Światowych Dni Młodzieży. Od 2021 roku jest proboszczem w Magnuszewie.