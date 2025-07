Podziękowałem Ojcu Świętemu za zaproszenie. To taka specyficzna wizyta prezydencka, (...) z jednej strony powitalna, bo niedawno Ojciec Święty został wybrany 8 maja i zaczął swój pontyfikat. Dla mnie to zarazem wizyta pożegnalna w roli głowy państwa, ostatnia z całą pewnością u Ojca Świętego - powiedział prezydent podczas spotkania z dziennikarzami w ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej.

Poprosiłem, żeby w miarę szybko mógł przyjechać nowy Prezydent RP, pan Karol Nawrocki po tym, jak obejmie swój urząd - dodał. Wyraził nadzieję, że jego następca po zaprzysiężeniu będzie mógł "przyjechać do Stolicy Apostolskiej i przedstawić się Ojcu Świętemu".

Duda żegna się z urzędem u papieża. Prosił o audiencję dla Nawrockiego

Duda przekazał też, że zaprosił Leona XIV do Polski. Powiedziałem, że na pewno zrobi to także nowy prezydent, ale ja już z góry zapraszam, i poprosiłem, żeby zaczął rozważać daty - relacjonował.

Prezydent przypomniał, że w 2027 roku obchodzone będzie 150-lecie objawień w Gietrzwałdzie, które będzie "wielkim wydarzeniem religijnym". Ale oczywiście Ojciec Święty może przyjechać do nas zawsze i zawsze na niego czekamy. Powiedziałem, że jestem przekonany, że jest bardzo oczekiwany w Polsce przez moich rodaków i bardzo by pragnęli tego, żeby do nich przyjechał, żeby do nich przemówił i żeby mogli się z nim modlić i żeby pobłogosławił nas i naszą ojczyznę - powiedział polski prezydent.

Oczywiście Ojciec Święty nie potwierdził, nie określił żadnego terminu, ale (...) mam nadzieję, że przyjedzie - dodał.

Prezydent poinformował też, że mówił papieżowi o sytuacji w Polsce. Ojciec Święty zna Polskę, bo wcześniej, zanim objął Stolicę Piotrową, to w Polsce wielokrotnie był. O ile pamiętam, chyba pięć razy odwiedzał nasz kraj, także w ramach wcześniejszych swoich obowiązków generała zakonu (augustianów - PAP). Nasz kraj jest mu znany i mam nadzieję, że nas odwiedzi - zaznaczył.

Audiencję u Leona XIV określił jako "bardzo dobre, bardzo miłe spotkanie".

Pytany, czy w rozmowie poruszony został temat rozmów rosyjsko-ukraińskich w Watykanie, Duda odparł: "Pojawił się taki wątek". "Ojciec Święty pytał mnie o moją ocenę sytuacji w związku z rosyjską agresją na Ukrainę - poinformował.

Przypomniał, że kilka dni wcześniej udał się do Kijowa, gdzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i innymi przedstawicielami władz tego kraju. Jak wyjaśnił, Leon XIV powiedział mu, że bardzo liczy na to, że prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi uda się doprowadzić do rozmów.

Zgodziliśmy się z Ojcem Świętym, że prezydent Stanów Zjednoczonych, biorąc pod uwagę potencjał, jaki mają USA i jaki ma w związku z tym ich przywódca, jest z całą pewnością tą osobą, która daje największe prawdopodobieństwo skłonienia stron do tego, aby usiadły do stołu negocjacji - relacjonował Duda.

Jak dodał, powiedział papieżowi, że "bardzo ciekawa i realna jest idea, żeby rozmowy pokojowe odbyły się niejako pod auspicjami Stolicy Apostolskiej, być może w Watykanie".

Powiedziałem, że są też inne miejsca bardzo symboliczne, chociażby Castel Gandolfo" i "takie miejsca byłyby właściwe do tego, żeby rozmowy pokojowe mogły się toczyć - powiedział Duda. Podziękowałem też za tę inicjatywę Stolicy Apostolskiej, że byłaby gotowa otworzyć swoje wrota na to, żeby rozmowy były tutaj prowadzone - dodał prezydent.