Kolejny dzień upałów? Prognoza pogody na niedzielę, 10 sierpnia

W niedzielę, 10 sierpnia 2025 roku, przed południem strefa frontu przyniesie zwiększone zachmurzenie oraz słabe opady deszczu w takich regionach jak Warmia, Mazury, Podlasie, Mazowsze, Kujawy oraz w centralnej części kraju. W drugiej połowie dnia, na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce, możliwe jest występowanie burz. W tym samym czasie, na zachodzie i północnym zachodzie Polski, pogoda już od rana będzie słoneczna z umiarkowanym zachmurzeniem, a z upływem dnia obszarów z rozpogodzeniami będzie przybywać.

Prognoza pogody na niedzielę. Jaka będzie temperatura?

W niedzielę, 10 sierpnia, w ciągu dnia zróżnicowanie temperatury będzie znaczne. Najchłodniej będzie nad samym morzem i w rejonie Zatoki Gdańskiej (20-22 stopni Celsjusza) oraz na Nizinie Szczecińskiej i Warmii (23-24 stopni Celsjusza). Około 25 stopni Celsjusza odnotujemy na Podlasiu, Mazurach, północnym Mazowszu i w województwie lubuskim. Na południowym zachodzie, w centrum i ponownie na Podlasiu temperatura wyniesie 26-27 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Górnym Śląsku i w zachodniej Małopolsce (28-29 stopni Celsjusza), a na południowym wschodzie kraju termometry mogą pokazać od 30 do 32 stopni Celsjusza.

Czy będzie wiało w niedzielę, 10 sierpnia? Prognoza pogody

W niedzielę wiatr będzie wiał z kierunku północno-zachodniego, z umiarkowaną siłą, która okresami może być silniejsza.