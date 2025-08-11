Czy będzie padało? Prognoza pogody na poniedziałek, 11 sierpnia

W poniedziałek, 11 sierpnia 2025 roku, pogoda w Polsce będzie kształtowana przez stabilny wyż, co zapewni mieszkańcom w większości kraju słoneczny i przyjemny dzień, idealny do aktywności na świeżym powietrzu. W centralnej i południowej części kraju, w tym w Warszawie i Krakowie, dominować będzie bezchmurne lub niemal bezchmurne niebo. Podobna, słoneczna aura z niewielkim zachmurzeniem panować będzie na zachodzie, w okolicach Wrocławia. W tych regionach temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie komfortowe 24 stopnie Celsjusza, a szansa na jakiekolwiek opady będzie znikoma. Wiatr pozostanie na ogół słaby, a noce będą rześkie, z temperaturą spadającą do około 12-13 stopni.

Jaka pogoda na północy i wschodzie? Oto prognoza

Nieco inaczej pogoda ukształtuje się na północy i wschodzie. Na Pomorzu, w rejonie Gdańska, dzień upłynie pod znakiem częściowego zachmurzenia, a termometry wskażą maksymalnie 22 stopnie Celsjusza. Podobne warunki wystąpią na wschodzie, w okolicach Białegostoku, gdzie również prognozuje się do 22 stopni Celsjusza, ale istnieje niewielka, 20-procentowa szansa na przelotne opady deszczu. Wiatr w tej części Polski będzie nieco bardziej odczuwalny, wiejąc z północnego zachodu z prędkością do 18 km/h.

Prognoza pogody. Jaka pogoda w regionach górskich?

Z kolei w rejonach górskich, na przykład w Zakopanem, poniedziałek zapowiada się wyjątkowo pogodnie i bezdeszczowo. Będzie to idealny dzień na wędrówki, z temperaturą w dolinach sięgającą 21 stopni Celsjusza. Należy jednak pamiętać o bardzo wysokim indeksie UV, co wymaga stosowania odpowiedniej ochrony przeciwsłonecznej. Noc w górach będzie chłodna, z temperaturą spadającą do około 10 stopni.