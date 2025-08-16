Wakacyjna trasa "Lato z Radiem i Telewizją Polską" trwa, ale powoli zbliża się do końca, podobnie jak letni sezon. Co roku w każdą sobotę mieszkańcy jednego z polskich miast goszczą gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Koncerty emitowane są w TVP a widzowie stacji mogą obejrzeć transmisję na żywo.

"Lato z Radiem i Telewizją Polską" w 2025 roku rozpoczęło się w Zakopanem. Zawitało już do Elbląga, Giżycka. Było w Poddębicach oraz Lublinie. Teraz czas na Mrozy.

Lato z Radiem i TVP w Mrozach. Jubileusz serialu "Ranczo". Kto wystąpi w sobotę 16 sierpnia 2025?

Koncert "Lato z Radiem i TVP" w Mrozach odbędzie się na placu przy Tartacznej i Ignacego Mizikowskiego w Mrozach. Podzielony został na dwie części. Pierwsza to "Lato z Radiem i Telewizją Polską - 20 lat z Ranczem". Na scenie pojawią się aktorki i aktorzy, którzy grali w serialu i wcielali się w bohaterów Wilkowyj. Podczas koncertu nie zabraknie wspomnień w postaci emisji kultowych scen z serialu.

Na scenie pojawia się gwiazdy takie jak:

Ilona Ostrowska, Piotr Ligienza, Violetta Arlak

Piotr Pręgowski, Anna Jurksztowicz, Bogdan Kalus

Ewa Kuryło, Sylwester Maciejewski, Beata Olga Kowalska

Wojciech Wysocki, Grażyna Zielińska, Mateusz Rusin

Małgorzata Królikowska-Ostrowska, Rafał Królikowski, Emilia Komarnicka

Bartek Kasprzykowski, Anna Iberszer, Grzegorz Wons

Patrycja Kazadi, Wojciech Adamczyk.

Koncert poprowadzą Ilona Ostrowska, Wojciech Adamczyk i Piotr Pręgowski.

Lato z Radiem i TVP w Mrozach. Te gwiazdy wystąpią w drugiej części koncertu

Po jubileuszu serialu "Ranczo" widzowie zobaczą drugą część koncertu "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Tym razem na scenie pojawią się gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zaśpiewają m.in.:

Feel

Lanberry

Jacek Stachursky

Kasia Wilk

Kamil Bednarek

Sztywny Pal Azji.

Tę część koncertu "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Mrozach poprowadzą Ania Lewandowska, Filip Antonowicz, Marta Surnik oraz Roman Czejarek.

Lato z Radiem 2025 w Mrozach. O której i gdzie emisja koncertu?

Koncert "Lato z Radiem i Telewizją Polską" w Mrozach rozpocznie się o godz. 20:00. Transmisję z koncertu będzie można zobaczyć na antenie TVP2. Wydarzenie będzie można także śledzić online na platformie TVP VOD oraz w mediach społecznościowych TVP. Transmisja także wystartuje o godz. 20:00.