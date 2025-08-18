Informacja o tym, że Jerzy Dziewulski nie żyje obiegła media tydzień temu. Były policjant i antyterrorysta zmarł w wieku 81 lat. Pogrzeb Jerzego Dziewulskiego odbędzie się w poniedziałek (19 sierpnia) br. o godz. 13:00.

Jerzy Dziewulski nie żyje. Rodzina ma jedną prośbę

Rodzina podając informację o pogrzebie poprosiła, by nie składać kondolencji, wieńców oraz zniczy. Zamiast tego wsparcie dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach: 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167. Tyt.: Darowizna – Pamięci Jerzego Dziewulskiego - czytamy w apelu zamieszczonym w nekrologu.

Jerzy Dziewulski spocznie w grobie tragicznie zmarłego brata

Jerzy Dziewulski był nie tylko policjantem i antyterrorystą, ale zagrał też w kilku odcinkach serialu "07 zgłoś się". Jego pogrzeb będzie miał charakter świecki. Odbędzie się na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie. Grób, w którym zostanie pochowany to mogiła rodzinna. Spoczywają tam rodzice zmarłego - Stanisław i Helena Dziewulscy oraz jego brat Marian, który zmarł tragicznie w wieku 27 lat.

Tragedia w rodzinie Jerzego Dziewulskiego. Co się stało z jego bratem?

Do tragedii doszło 1 czerwca 1973 roku. Jerzy Dziewulski opowiedział o tym w jednym z wywiadów w stacji Polsat News. Audycja dotyczyła pijanych kierowców, którzy powodują wypadki.

Mój brat został zamordowany w wieku 27 lat przez pijanego kierowcę. Wiozłem jego trumnę. Czas, do diabła, skończyć ten taniec na drogach – mówił w 2021 roku.

Grób, w którym zostanie pochowany Jerzy Dziewulski znajduje się niedaleko tego, w którym spoczywają Anna Jantar i Jarosław Kukulski. Były antyterrorysta i policjant zmarł 11 sierpnia 2025 roku. O jego śmierci poinformował syn. W ostatnich dniach swojego życia był hospitalizowany w szpitalu MSWiA w Warszawie.