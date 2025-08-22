Kolejny dzień z deszczową aurą. Prognoza pogody na piątek, 22 sierpnia

W piątek, 22 sierpnia 2025 roku, w Polsce prognozowane jest zróżnicowane zachmurzenie. Na północy, w Małopolsce i na Podkarpaciu niebo będzie częściowo lub całkowicie zasnute chmurami, a w niektórych miejscach wystąpią przelotne opady deszczu. Na Podkarpaciu deszcz może być bardziej intensywny, osiągając sumę opadów do 10 mm. Z kolei na południowym wschodzie, po początkowym dużym zachmurzeniu, po południu pojawią się przejaśnienia. W pozostałych regionach kraju zachmurzenie będzie niewielkie.

Reklama

Jaka temperatura w piątek, 22 sierpnia? Prognoza pogody

W piątek, 22 sierpnia, temperatury w ciągu dnia będą zróżnicowane. W rejonach podgórskich i nad morzem termometry wskażą 16-18 stopni Celsjusza. W Szczecinie i Olsztynie temperatura wyniesie około 19 stopni Celsjusza, a na wschodzie kraju lokalnie może wzrosnąć nawet do 23-24 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby do umiarkowanego, z okresowymi porywami. Nad morzem jego prędkość może sięgnąć 65 km/h, a w Karpatach do 60 km/h. Będzie wiał głównie z zachodu i północnego zachodu, a na południu kraju również z północy.

Prognoza pogody - noc z piątku na sobotę

W nocy z piątku (22 sierpnia) na sobotę (23 sierpnia) zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, choć na północy okresami wzrośnie do dużego, z lokalnymi, przelotnymi opadami deszczu, szczególnie na wybrzeżu. Najchłodniej będzie na terenach podgórskich Karpat, gdzie temperatura spadnie do około 5 stopni Celsjusza. W głębi kraju słupki rtęci pokażą 7-11 stopni Celsjusza, natomiast najcieplejsza noc czeka mieszkańców nadmorskich miejscowości, gdzie temperatura utrzyma się na poziomie 12-14 stopni Celsjusza. Wiatr w nocy będzie przeważnie słaby i umiarkowany, jednak nad morzem może być dość silny, w porywach do 60 km/h. Będzie wiał z kierunków zachodnich. W Karpatach początkowo możliwe porywy do 55 km/h.