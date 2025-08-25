Petycja, złożona przez anonimowego obywatela do Ministerstwa Zdrowia, zawiera bardzo szczegółowe założenia, dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu i papierosów seniorom. Petycja obejmuje nie tylko seniorów powyżej 60 lat, ale również inne grupy społeczne.

Kto nie mógłby kupić alkoholu i papierosów?

Zakaz sprzedaży alkoholu i papierosów miałby dotyczyć:

  • osób powyżej 60. roku życia
  • chorym
  • osób, które popełniły czyn zabroniony pod wpływem alkoholu

Ministerstwo Zdrowia odpowiada na petycję o zakazie dla seniorów

Resort zdrowia już przeanalizował tę nietypową propozycję. Kuba Sękowski, wicedyrektor departamentu Zdrowia Publicznego, podkreślił w odpowiedzi, że zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną żaden poziom spożycia alkoholu nie jest bezpieczny dla zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia rekomenduje:

  • całkowitą rezygnację ze spożywania alkoholu lub znaczne ograniczenie
  • całkowitą rezygnację z używania wyrobów tytoniowych
  • rezygnację z e-papierosów i woreczków nikotynowych

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że zapewnia, że wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu seniorom 60+ nie jest obecnie planowane.

Komu nie wolno sprzedawać alkoholu i papierosów?

Przepisy szczegółowo określają komu i kiedy sprzedawca może odmówić sprzedaży wspomnianych produktów. Jeśli chodzi o napoje alkoholowe, to ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje, że zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

  • osobom, których zachowanie wskazuje, że są nietrzeźwe
  • osobom do lat 18,
  • na kredyt lub pod zastaw.