Petycja, złożona przez anonimowego obywatela do Ministerstwa Zdrowia, zawiera bardzo szczegółowe założenia, dotyczące zakazu sprzedaży alkoholu i papierosów seniorom. Petycja obejmuje nie tylko seniorów powyżej 60 lat, ale również inne grupy społeczne.
Kto nie mógłby kupić alkoholu i papierosów?
Zakaz sprzedaży alkoholu i papierosów miałby dotyczyć:
- osób powyżej 60. roku życia
- chorym
- osób, które popełniły czyn zabroniony pod wpływem alkoholu
Ministerstwo Zdrowia odpowiada na petycję o zakazie dla seniorów
Resort zdrowia już przeanalizował tę nietypową propozycję. Kuba Sękowski, wicedyrektor departamentu Zdrowia Publicznego, podkreślił w odpowiedzi, że zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną żaden poziom spożycia alkoholu nie jest bezpieczny dla zdrowia.
Ministerstwo Zdrowia rekomenduje:
- całkowitą rezygnację ze spożywania alkoholu lub znaczne ograniczenie
- całkowitą rezygnację z używania wyrobów tytoniowych
- rezygnację z e-papierosów i woreczków nikotynowych
Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że zapewnia, że wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu seniorom 60+ nie jest obecnie planowane.
Komu nie wolno sprzedawać alkoholu i papierosów?
Przepisy szczegółowo określają komu i kiedy sprzedawca może odmówić sprzedaży wspomnianych produktów. Jeśli chodzi o napoje alkoholowe, to ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje, że zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:
- osobom, których zachowanie wskazuje, że są nietrzeźwe
- osobom do lat 18,
- na kredyt lub pod zastaw.
