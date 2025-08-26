Przelotne opady deszczu, a lokalnie burze. Prognoza pogody na wtorek, 26 sierpnia

We wtorek, 26 sierpnia 2025 roku, spodziewana jest zmienna pogoda.

Prognoza pogody na dzień

We wtorek, 26 sierpnia 2025 roku, w ciągu dnia niebo będzie przeważnie umiarkowanie zachmurzone, jednak na północy kraju chmury mogą się gęstnieć, przynosząc przelotne opady deszczu i lokalne burze. Temperatura będzie zróżnicowana: na północy termometry wskażą około 17 stopni Celsjusza, w centrum kraju około 21 stopni Celsjusza, a na południu do 24 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący z zachodu i północnego zachodu. W czasie burz jego porywy mogą osiągać prędkość do 60 km/h.

Prognoza pogody na noc

Noc z wtorku (26 sierpnia) na środę (27 sierpnia) przyniesie pogodniejszą aurę. Zachmurzenie będzie większe jedynie na wschodzie na początku nocy oraz na zachodzie nad ranem. Możliwe są zanikające opady deszczu na wschodzie. Temperatura spadnie do 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 10 stopni Celsjusza w centrum, a na zachodzie i nad morzem do 13 stopni Celsjusza. W kotlinach karpackich temperatura może obniżyć się nawet do 3 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i zmienny.