Kancelaria Prezydenta realizuje przetarg na dostawy mięsa i wędlin m.in. do Pałacu Prezydenckiego. Jak podaje "Fakt", zamówienie obejmuje ogromne ilości produktów, które mają być dostarczane przez dwa lata. Wśród zamówionych artykułów znajdują się m.in. 173 kg polędwicy wołowej, 38 kg wołowych policzków oraz 125 kg gęsich nóg. Urzędnicy podkreślają, że czas umowy i zakres może jeszcze się zmienić w zależności od potrzeb. Z ogłoszenia można wywnioskować, co będzie serwowane w prezydenckiej gastronomii.

Co się pojawi na prezydenckim stole?

Jak informuje "Fakt", zamówienie podzielono na trzy części. Pierwsza obejmuje surowe mięso wieprzowe (ponad 4 tony) i wołowinę (prawie 3 tony), druga - mięso drobiowe - 5,3 ton. Trzecia część dotyczy wędlin - to aż 2,5 tony. W ramach przetargu centrum chce kupić wykwintne mięsa - to polędwica wołowa, piersi z gęsi, kaczki, perliczki. Są i bardziej pospolite mięsiwa, np. tona karkówki. Jeśli chodzi o wędliny, to na stołach u prezydenta ma królować szynka, baleron, rodzime kiełbasy, ale i bardziej wyszukane kindziuki oraz salami. Są też parówki i boczek. Szacunkowa wartość zamówienia to 510 tys. zł.

Surowe wymagania

Wymagania dotyczące dostaw są rygorystyczne. Jak wyjaśnia "Fakt", mięso musi spełniać wszystkie normy sanitarne, a jego termin przydatności do spożycia nie może być krótszy niż połowa przewidzianego okresu dla danego artykułu; w przypadku artykułów mrożonych - nie krótszy niż 6 miesięcy. Produkty spożywcze trafią do siedziby Kancelarii Prezydenta, w zespole Rezydencji Belweder - Klonowa, w Pałacu Prezydenckim i w Rezydencji Belweder, gdzie obecnie mieszka prezydent razem z żoną i dziećmi. Po remoncie w Pałacu Prezydenckim mają się tam przeprowadzić. Produkty będą też odsprzedawane pracownikom Kancelarii Prezydenta.

Kto gotuje prezydentowi?

"Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie zatrudnia pracowników na stanowisku kucharz lub pracownik gastronomii" - dowiedział się "Fakt" w Kancelarii Prezydenta. "Jednym z zadań jednostki jest obsługa recepcyjna przyjęć, w tym o charakterze dyplomatycznym, wydarzeń, spotkań, uroczystości o charakterze państwowym. W pomieszczeniach Pałacu Prezydenckiego znajduje się zatem zaplecze kuchenne niezbędne do realizacji ww. usług" – poinformowali nas urzędnicy.