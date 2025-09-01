Czy w poniedziałek będzie padało? Oto prognoza pogody na rozpoczęcie roku szkolnego, 1 września 2025 roku

Rankiem w poniedziałek, 1 września 2025 roku, może być chłodno, z minimalnymi temperaturami od 13 do 16 stopni Celsjusza. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie około 21 stopni Celsjusza na zachodzie i nad morzem, a na wschodzie nawet do 28 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody IMGW

Według prognozy IMGW, 1 września, na rozpoczęcie roku szkolnego, pogoda będzie bardzo zróżnicowana. Najwyższe temperatury, od 24 do 28 stopni Celsjusza, wystąpią na wschodzie i południowym wschodzie Polski. Chłodniej będzie na zachodzie, gdzie na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i w województwie kujawsko-pomorskim termometry pokażą zaledwie 18-19 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach słupki rtęci zatrzymają się na 20-22 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody. Opady deszczu w poniedziałek, 1 września

Opady deszczu w poniedziałek prognozowane są głównie na północy i zachodzie kraju. Już około 8 rano przelotne deszcze mogą pojawić się w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego, Piły, Szczecina i Słupska. Strefa opadów będzie przesuwać się w stronę Bałtyku. Po południu deszcz wystąpi w Koszalinie i ponownie w Słupsku, a także na wschodzie, w rejonie Zamościa. Wieczorem na zachodzie, od Kostrzyna nad Odrą do Świnoujścia, spodziewana jest burza z intensywnymi opadami. Opady, ale bez burz, wystąpią także na Dolnym Śląsku w okolicach Wałbrzycha, Jeleniej Góry i Lwówka Śląskiego.